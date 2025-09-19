Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Niño, en un entrenamiento esta semana. SALVADOR SALAS

Adrián Niño se suma al parte de bajas en el Málaga

El delantero tiene molestias en un tobillo y no se ha entrenado este viernes, aunque no está descartado todavía cara al derbi del domingo ante el Cádiz

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:45

Cada día que transcurre es contar una baja más en la plantilla malaguista, que parece objeto de una maldición. Este viernes no se ha entrenado ... Adrian Niño, con unas molestias en el tobillo izquierdo a priori leves, con lo que no esta descartado del todo para el derbi de este domingo ante el Cádiz (18.30 horas) en La Rosaleda, e intentará probarse este sábado para estar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  8. 8 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  9. 9 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  10. 10 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adrián Niño se suma al parte de bajas en el Málaga

Adrián Niño se suma al parte de bajas en el Málaga