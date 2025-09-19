Adrián Niño se suma al parte de bajas en el Málaga

Cada día que transcurre es contar una baja más en la plantilla malaguista, que parece objeto de una maldición. Este viernes no se ha entrenado ... Adrian Niño, con unas molestias en el tobillo izquierdo a priori leves, con lo que no esta descartado del todo para el derbi de este domingo ante el Cádiz (18.30 horas) en La Rosaleda, e intentará probarse este sábado para estar.

Un problema similar, en un tobillo, es el que sufre Izan Merino, pero este lleva una semana ya sin ejercitarse y parece que no llegará a tiempo al partido. Además, el lunes se marchará convocado con la selección sub-20 para disputar el Mundial de la categoría, en Chile.

El jueves se conoció el problema de Joaquín, que tendrá que parar en torno a un mes debido a una lesión en el aductor de su pierna derecha. Ya notó el problema este miércoles y en las últimas horas se ha podido apreciar que hay una lesión tras una primera exploración.

El contratiempo se suma a los que viene sufriendo el equipo casi por semanas. Son baja de larga duración Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor (este no está inscrito siquiera), y Puga sufre una lesión muscular y le quedan algunas semanas para recuperarse. Finalmente, aunque Haitam ya tiene el alta médica y lleva semanas entrenándose está aún falto de ritmo. Así, las cosas, el Málaga podría sufrir hasta ocho bajas, todas por lesión, este domingo.