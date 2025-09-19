Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, en un entrenamiento del Málaga esta semana. SALVADOR SALAS

«Nos separa un poco de lo que queremos», advierte Pellicer sobre la plaga de lesiones en el Málaga

«Muchos de los titulares ante el Betis (en el Costa del Sol) no están. Cualquier equipo del mundo tendría problemas», afirmó el técnico malaguista, que añadió que «no sé si decir mala suerte, pero nos está golpeando»

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:56

La sucesión de bajas en el Málaga generó algo de tensión en el discurso de Sergio Pellicer este viernes al mediodía, al analizar su duelo ... ante el Cádiz del domingo (18.30 horas) en La Rosaleda. «No sé si decir mala suerte, pero nos está golpeando», se sinceró, aunque trató de ser claro respecto a que lo está sucediendo sea cuestión de un mal trabajo en la preparación física o en la carga de esfuerzos.

