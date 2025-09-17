Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del miércoles, 17 de septiembre de 2025

SUR

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:49

La Junta reactiva la construcción del centro de salud de Gamarra: una reivindicación ciudadana de más de dos décadas en Málaga

Nueva inversión en Málaga: Winterhalter inyecta 15 millones e inaugura sede

Un vuelo de Málaga a Estocolmo se da la vuelta por un pasajero enfermo a bordo

Chris Duarte: «Tuve muchas opciones, no sólo la del Madrid, pero tomé la mejor decisión»

Izan Merino, convocado con la selección para el Mundial sub-20

Dafne Keen, la heredera de Lobezno, se sube a la San Diego Comic-Con Málaga

Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga

Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas

Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga

La curiosa advertencia de la serie coreana 'Surely Tomorrow' para evitar que el público se cuele en su rodaje en Málaga

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  3. 3 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  7. 7

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  8. 8 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  9. 9 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  10. 10

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia

