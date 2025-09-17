Izan Merino, convocado con la selección para el Mundial sub-20

Izan Merino ha sido uno de los 21 jugadores convocados por Paco Gallardo para disputar el Mundial sub-20 en Chile. El torneo se jugará ... desde el 27 de septiembre hasta el 20 de octubre, y la selección española parte con muchas opciones para llegar lejos en la competición, por lo que Merino podría estar más de un mes sin jugar con el equipo de Martiricos. Por el momento, arrastra unas molestias en su tobillo izquierdo, que ya le impidieron jugar en Huesca el pasado sábado y si bien es cierto que no se trata de un problema físico grave, su presencia en el derbi del domingo (18.30 horas) es en estos momentos una incógnita. La Federación comunicó que el lunes 22 viajará a tierras andinas.

21 nombres 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮.

21 nombres 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗵𝗮𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮.



🌟 Con todos ustedes: la convocatoria de España para el #U20WC.#NuestraBase | #SUB20 pic.twitter.com/4ku2e39fvg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 17, 2025

Loren Juarros explicó recientemente que dialogando con la RFEF el club blanquiazul consiguió que el medio centro no acudiera a los dos amistosos de preparación de la sub-20 a principios del mes, pero que si era citado para compromisos internacionales como este, sería difícil impedir que acudiera, aunque esto implicaba que el equipo debía pagar ese «peaje bonito» del que a menudo habla Pellicer con respecto a los jóvenes talentos malaguistas (el último caso ha sido Adrián Niño con La 'Rojita', con el que el técnico castellonense no pudo contar frente al Granada).

Izan Merino es una de las grandes promesas blanquiazules. Recientemente firmó una extensión contractual que le vincula al Málaga hasta 2028 y es ya 'de facto' jugador de la primera plantilla, después de que se le diera ficha del primer equipo en el último día de mercado, junto a Chupete.

Se trata de una lista (un tanto corta) de jugadores que dista bastante de la que disputó aquellos dos amistosos frente a Francia a modo de preparación. Hay varios futbolistas, sobre todo en la zona de ataque (Iker Bravo del Udinese o el bético Pablo García), que participaron en la última ventana FIFA con la sub-21 y que ahora participarán en la cita mundialista sub-20. De Segunda División sólo hay otros dos futbolistas aparte de Merino: David Mella, extremo del Deportivo, y Peio Canales, medio centro del Racing a préstamo desde el Athletic Club.