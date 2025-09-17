Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Izan Merino posa con la camiseta de la selección cuando fue convocado para el Europeo sub-19 este verano. @izan4_mr

Izan Merino, convocado con la selección para el Mundial sub-20

El Málaga podría al centrocampista blanquiazul cerca de un mes, ya que el torneo empieza el 27 de septiembre y finaliza el 20 de octubre

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:07

Izan Merino ha sido uno de los 21 jugadores convocados por Paco Gallardo para disputar el Mundial sub-20 en Chile. El torneo se jugará ... desde el 27 de septiembre hasta el 20 de octubre, y la selección española parte con muchas opciones para llegar lejos en la competición, por lo que Merino podría estar más de un mes sin jugar con el equipo de Martiricos. Por el momento, arrastra unas molestias en su tobillo izquierdo, que ya le impidieron jugar en Huesca el pasado sábado y si bien es cierto que no se trata de un problema físico grave, su presencia en el derbi del domingo (18.30 horas) es en estos momentos una incógnita. La Federación comunicó que el lunes 22 viajará a tierras andinas.

