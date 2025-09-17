Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Junta reactiva la construcción del centro de salud de Gamarra: una reivindicación ciudadana de dos décadas en Málaga

Salud saca a concurso la redacción del proyecto de ejecución de un ambulatorio de planta baja más una y un presupuesto datado en 2011 de 2,9 millones de euros

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:30

El centro de salud de gamarra es una vieja aspiración de más de dos décadas de los vecinos del barrio y de la ciudad que ... ha generado multitud de mociones en el pleno municipal y un rosario de acusaciones entre los principales partidos. Si se bucea en la hemeroteca de SUR, hay noticias que datan de 2008 sobre el asunto, pero parece que va a coger velocidad de crucero a partir de ahora, después de que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía haya sacado a concurso este miércoles la contratación de los servicios para la redacción del proyecto de ejecución del ambulatorio, que se enclavará en el cruce de las calles Martínez Maldonado y General Mola y que se construirá sobre el aparcamiento existente en la zona. Curiosamente, el proyecto básico data de 2011 y fue adjudicado a Ordaz Arquitectura e Ingeniería, pero el contrato fue resuelto en 2014.

