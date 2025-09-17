La Junta reactiva la construcción del centro de salud de Gamarra: una reivindicación ciudadana de dos décadas en Málaga

El centro de salud de gamarra es una vieja aspiración de más de dos décadas de los vecinos del barrio y de la ciudad que ... ha generado multitud de mociones en el pleno municipal y un rosario de acusaciones entre los principales partidos. Si se bucea en la hemeroteca de SUR, hay noticias que datan de 2008 sobre el asunto, pero parece que va a coger velocidad de crucero a partir de ahora, después de que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía haya sacado a concurso este miércoles la contratación de los servicios para la redacción del proyecto de ejecución del ambulatorio, que se enclavará en el cruce de las calles Martínez Maldonado y General Mola y que se construirá sobre el aparcamiento existente en la zona. Curiosamente, el proyecto básico data de 2011 y fue adjudicado a Ordaz Arquitectura e Ingeniería, pero el contrato fue resuelto en 2014.

Los servicios para redacción del proyecto de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud mientras duran los trabajos salen a contratación pública por un valor de más de 365.000 euros, IVA incluido, y un periodo de ejecución de 18 meses, de forma que se tendrá en cuenta que se acorten los plazos establecidos, dada la enorme demora que arrastra un proyecto que comenzó a reclamarse a los Gobiernos socialistas de la Junta y que ahora retoma el Ejecutivo autonómico del PP, con una enorme polémica en medio por las exigencias de la sociedad civil por contar con esta infraestructura en una de las zonas con mayor índice demográfico de la ciudad.

El anterior centro de salud fue cerrado en 2001 y en 2002 se produjo el compromiso de abrir uno nuevo en 2005, repartiéndose sus 18.000 usuarios, la mayoría gente mayor, por otros ambulatorios de la zona. Luego llegó una negociación de años que culminó a finales de 2010 con la cesión de una parcela a la Junta por parte del Ayuntamiento de Málaga, aunque esta fue la misma prácticamente desde el principio, pero el Gobierno regional no inició las obras. Luego se recuperar para hacer un parking municipal para residentes y, finalmente, tuvo lugar la cesión. Cuando el PP llegó al Gobierno a finales de 2018, el Ejecutivo de Juanma Moreno aseguró que sería uno de los asuntos que retomaría, lo que ha culminado en la reactivación del proyecto llevada a cabo este miércoles. Aún así, queda tiempo para que la vieja aspiración vecinal sea satisfecha.

2,87 millones de euros es el presupuesto total de la obra

El presupuesto total de la obra asciende a 2,87 millones de euros, aunque posiblemente haya que actualizar la partida, dado que este importe es relativo a 2011, cuando se hizo el proyecto básico. La parcela cuenta con 3.710 metros cuadrados y la longitud de la fachada de acceso, 50,57. Se trata de un edificio de planta baja más una. Como consta en el proyecto básico, «la edificación ocupa una L, casi rectangular, en la zona sur del solar, dejando al norte un aparcamiento en superficie y descubierto al que se accede a través de la calle General Mola». El entorno «presenta una tipología general de bloques exclusivamente residenciales, con bajo comercial, de entre cinco y diez plantas de altura, construidas alrededor de 1970. Además, cuenta con una biblioteca de nueva construcción que se encuentra asentada en paralelo al otro lado del espacio libre peatonal», explican los redactores del proyecto básico.

Las calles que lo rodean presentan una anchura de entre 28,8 metros de la calle Martínez Maldonado y 15,15 metros de la calle General Mola, y cuentan con un doble carril de circulación y zonas con banda de aparcamiento en hilera.

La parcela cuenta con 3.710 metros cuadrados y está proyectado un edificio de planta baja más una

Actualmente, existe en el solar un aparcamiento subterráneo que servirá de base al nuevo edificio. El aparcamiento se terminó en torno a 2011 y el centro de salud se construirá sobre este.

«El edificio aparece en la trama urbana como un edificio prácticamente exenta con alineaciones claras y volumetría sencilla y contundente. El centro diseñado respeta básicamente la implantación prevista por la Sociedad Municipal de Aparcamientos porque, aunque no es preceptiva, nos parece la más adecuada», explican los redactores del proyecto básico: un edificio de planta baja más primera. El inmueble se situará alineado con la nueva biblioteca, «formando un conjunto armónico de líneas puras y rectas, que aunque materializadas con distintos revestimientos y cada una adaptada a las necesidades determinadas por su uso, guardan elementos comunes que los relacionan como la utilización de un basamento de color oscuro o el uso de transparencias en el volumen de la primera planta». Habrá un aparcamiento en superficie con 26 plazas.

El centro, además, tendrá en la planta baja las áreas de Atención Ciudadana, entrada y administración, los servicios auxiliares y aseos, despachos, habitaciones de cirugía menor y de educación sanitaria. En la planta alta, además de aseos, habrá salas de estar, de reuniones y docencia y dirección, así como de Medicina Familiar y Comunitaria y las unidades de apoyo al distrito. «Sin obras de ampliación, se prevé la posibilidad de contar con cuatro nuevas consultas y sus respectivas esperas. Para ello basta con una sencilla cubrición y remodelación del núcleo central del patio y zonas de espera del Área Clínica de Adultos».

La complejidad es compartida con el aparcamiento subterráneo, prolongando sus pilares, aunque se advierte de que se podrán hacer modificaciones sobre el proyecto básico en el de ejecución. La fecha límite de presentación de ofertas es el 17 de octubre.