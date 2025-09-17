Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del proyecto de Amenabar en Distrito Zeta. Sur

Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga

La promotora vasca Amenabar anuncia un proyecto de 143 pisos que parten desde los 250.800 euros para un dormitorio

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:25

Una nueva promotora entra en el pastel inmobiliario de Distrito Zeta, la urbanización para más de 3.400 viviendas que se ejecuta al este de ... la barriada de Intelhorce. La empresa vasca Amenabar ha anunciado un proyecto en este nuevo sector residencial tras adquirir una de las parcelas a la promotora Urbania, que inició hace varios años el desarrollo de este ámbito, en el que poco a poco se ha ido desprendiendo de terrenos que han sido comprados por otras sociedades inmobiliarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  3. 3 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  4. 4 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  7. 7 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  8. 8 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga

Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga