Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga
La promotora vasca Amenabar anuncia un proyecto de 143 pisos que parten desde los 250.800 euros para un dormitorio
Málaga
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:25
Una nueva promotora entra en el pastel inmobiliario de Distrito Zeta, la urbanización para más de 3.400 viviendas que se ejecuta al este de ... la barriada de Intelhorce. La empresa vasca Amenabar ha anunciado un proyecto en este nuevo sector residencial tras adquirir una de las parcelas a la promotora Urbania, que inició hace varios años el desarrollo de este ámbito, en el que poco a poco se ha ido desprendiendo de terrenos que han sido comprados por otras sociedades inmobiliarias.
El proyecto de Amenábar consta de 143 pisos de uno, dos y tres dormitorios que parten desde los 250.800 euros para una vivienda de un dormitorio. Todas incluyen trastero y una o dos plazas de aparcamiento. Esta promoción, bautizada como Zeta District Amenabar, se llevará a cabo en dos edificios de ocho plantas que ocuparán una parcela de 3.705 metros cuadrados.
Amenabar también tiene en desarrollo en Málaga un proyecto en la zona de San Lucas, en la antigua zona industrial de La Princesa en Málaga, junto al inicio del soterramiento del AVE. Se trata de una promoción de 59 viviendas de dos y tres dormitorios, en un edificio de siete plantas de altura y dotado con piscina. En este caso, la promotora ya ha vendido el 80% de los pisos y su intención es iniciar las obras este mes o a principios de octubre, con el objetivo de finalizarlas para 2027. El precio de los pisos de dos dormitorios disponibles parte de los 435.600 euros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.