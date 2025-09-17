Dafne Keen, la heredera de Lobezno, se sube a la San Diego Comic-Con Málaga

Después del anuncio de Gwendoline Christie, la carismática Brienne de Tarth en 'Juego de Tronos' y la Capitán Phasma en 'Star Wars', San Diego Comic-Con Málaga ... se saca otra guerrera de la manga. La organización ha confirmado la presencia de Dafne Keen, aclamada actriz y productora, como invitada especial en la cita del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Feria de Málaga.

Con menos de 20 años, ya es una figura en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) por su papel de Laura/X-23 en 'Logan' (2017), cogiendo el relevo generacional de Hugh Jackman, el mítico Lobezno. Por este papel, Keen recibió varios premios y nominaciones, pero también la aclamación del fandom. Más tarde, repitió papel en 'Deadpool & Lobezno' (2024), lo que vendría a ser su consagración.

Su debut fue interpretando a 'Ani' Cruz Oliver en la serie de televisión Refugiados (2015). Pero la consagración televisiva llegó con el papel de Lyra Belacqua en la serie de televisión 'La materia oscura' (2019), por la que fue nominada a un premio BAFTA. También participó en la serie del universo Star Wars de Leslye Headland, 'The Acolyte' (2024). Dafne María Keen Fernández, que por cierto es española, sigue como actriz y productora en nuevos trabajos que presentará en la San Diego Comic-Con de Málaga.