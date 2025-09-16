Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Michael Tran / AFP

Gwendoline Christie, guerrera de 'Juego de tronos' y 'Star wars', se suma a la San Diego Comic-Con Málaga

La actriz será una de las invitadas especiales de esta edición, junto con nombres como Arnold Schwarzenegger, JA Bayona, Jim Lee y Peach Momoko, entre otros

Regina Sotorrío
Paco Griñán

Regina Sotorrío y Paco Griñán

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:55

San Diego Comic-Con Málaga suma un nuevo rostro conocido a su agenda. «De las épicas batallas en Poniente a las aventuras en una galaxia ... muy, muy lejana, su presencia ha iluminado algunos de los universos más icónicos de la cultura popular contemporánea», anunciaba la organización en las redes sociales. La actriz Gwendoline Christie será una de las invitadas especiales de la convención que convertirá a Málaga en el epicentro del cómic y la cultura pop, del 25 al 28 de septiembre.

