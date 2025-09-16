Gwendoline Christie, guerrera de 'Juego de tronos' y 'Star wars', se suma a la San Diego Comic-Con Málaga

San Diego Comic-Con Málaga suma un nuevo rostro conocido a su agenda. «De las épicas batallas en Poniente a las aventuras en una galaxia ... muy, muy lejana, su presencia ha iluminado algunos de los universos más icónicos de la cultura popular contemporánea», anunciaba la organización en las redes sociales. La actriz Gwendoline Christie será una de las invitadas especiales de la convención que convertirá a Málaga en el epicentro del cómic y la cultura pop, del 25 al 28 de septiembre.

Gwendoline Christie nunca pasa inadvertida: su más de metro noventa de estatura y su capacidad de transformación imprimen carácter a sus personajes. Ella es la inolvidable Brienne de Tarth en 'Juego de Tronos' y la Capitán Phasma en 'Star Wars', dos guerreras fuertes y valientes. Pero también ha conquistado al público en series como 'The Sandman' y 'Wednesday'.

El mayor acontecimiento de la cultura popular continúa desvelando las grandes estrellas de su primera edición en Europa, una batería de nombres conocidos que cuentan con Arnold Schwarzenegger a la cabeza. El mítico actor de la saga 'Terminator' clausurará el domingo el certamen con una gran masterclass matutina (11 horas) en la que hablará de su carrera y su trayectoria en Hollywood.

Programación

El fin de semana concentra la mayoría de las apariciones estelares de San Diego Comic-Con Málaga. El sábado tomará el protagonismo la cadena norteamericana AMC con la presentación de sus dos grandes series de la nueva temporada: 'Walking Dead: Daryl Dixon', con la presencia de los actores Norman Reedus y Melissa McBride; y 'Talamasca: la orden secreta', una adaptación del universo vampírico de Anne Rice que contará con la presencia del protagonista, Nicholas Denton (ambos en un mismo evento a las 20 horas). Por su parte, esta jornada también será el turno de la serie de animación de Disney 'Star Wars: Visions' (15 horas).

Los amantes de los cómics también tienen señalada en rojo la jornada sabatina ya que será el turno de la dibujante manga de Marvel Peach Momoko, una de las ilustradoras más innovadoras del momento que ofrecerá una masterclass sobre su proceso creativo (13 horas). Previamente, subirá al escenario C.B. Cebulski, jefe de redacción de Marvel Comics, que junto a Elena Casagrande, Carmen Carnero, Pepe Larraz, Sara Pichelli y Luciano Vecchio hablarán de la reinvención y los retos de los legendarios personajes de la marca (11.30 horas).

Para el jueves 25 se ha marcado la ceremonia de inauguración de San Diego Comic-Con Málaga (19.30 horas), aunque todavía no se han desvelado los detalles, mientras que el viernes 26 lo más llamativo llegará con la marca Disney y la presentación de la nueva versión del clásico 'Tron' (18 horas), que se estrena en la gran pantalla en octubre y cuya presencia de actores aún está por confirmar.

En cuanto a la última jornada, el domingo, la organización no solo ha programado al padrino de esta edición inaugural, Arnold Schwarzenegger, sino que también ha reservado espacio para un encuentro con uno de los directores españoles en Hollywood, JA Bayona ('Jurassic World: el reino caído' y 'La sociedad de la nieve'), a las 18 horas. Por su parte, en el ámbito del cómic, la clausura también será el momento del primer nombre que se anunció en esta convención, el legendario artista y editor de DC, Jim Lee (16 horas). Así, el jefe de la editorial de superhéroes ofrecerá una sesión exclusiva de dibujo en vivo, donde dará vida a personajes icónicos mientras de la editorial, mientras responde preguntas del público.