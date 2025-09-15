Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga

Ya tenemos casi todos los nombres de la primera edición de San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM), pero faltaba por conocer la fecha en la ... que cada invitado subirá al escenario del evento. La organización ha hecho pública este lunes la agenda del evento, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre, y el más esperado, Arnold Schwarzenegger, será también el que tenga el puesto de honor de la convención. Así, el mítico actor de la saga 'Terminator' clausurará el domingo el certamen con una gran masterclass matutina (11 horas) en la que hablará de su carrera y su trayectoria en Hollywood.

El título del evento hace referencia a una de sus grandes películas, 'Total Recall' ('Desafío total'), y ese será el argumento principal de este encuentro con la estrella de origen austríaco cuyo desafío fue convertirse en uno de los iconos de la cultura norteamericana pese a su origen europeo. El auditorio principal del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, con capacidad para 950 personas y rebautizado como Hall M para el SDCCM, será el escenario de la masterclass, para la que ya se han agotado las butacas disponibles. Desde este lunes, los asistentes podían reservar plaza con su ID personalizado y su entrada, pero los tickets han volado.

En cuanto al resto de nombres principales del cartel de San Diego Comic-Con Málaga, las jornadas del fin de semana son las que concentran las apariciones de más invitados mediáticos. Así, el sábado tomará el protagonismo la cadena norteamericana AMC con la presentación de sus dos grandes series de la nueva temporada: 'Walking Dead: Daryl Dixon', con la presencia de los actores Norman Reedus y Melissa McBride, y 'Talamasca: la orden secreta', una adaptación del universo vampírico de Anne Rice que contará con la presencia del protagonista, Nicholas Denton (ambos en un mismo evento a las 20 horas). Por su parte, esta jornada también será el turno de la serie de animación de Disney 'Star Wars: Visions' (15 horas).

La mayor presencia de invitados se concentra el fin de semana y a los anunciados se une una charla con Juan Antonio Bayona

Los amantes de los cómics también tienen señalada en rojo la jornada sabatina ya que será el turno de la dibujante manga de Marvel Peach Momoko, una de las ilustradoras más innovadoras del momento que ofrecerá una masterclass sobre su proceso creativo (13 horas). Previamente, subirá al escenario C.B. Cebulski, jefe de redacción de Marvel Comics, que junto a Elena Casagrande, Carmen Carnero, Pepe Larraz, Sara Pichelli y Luciano Vecchio hablarán de la reinvención y los retos de los legendarios personajes de la marca (11,30 horas).

Gala inaugural

Para el jueves 25 se ha marcado la ceremonia de inauguración de San Diego Comic-Con Málaga (19,30 horas), aunque todavía no se han desvelado los detalles, mientras que el viernes 26 lo más llamativo llegará con la marca Disney y la presentación de la nueva versión del clásico 'Tron' (18 horas), que se estrena en la gran pantalla en octubre y cuya presencia de actores aún está por confirmar.

En cuanto a la última jornada, el domingo, la organización no solo ha programado al padrino de esta edición inaugural, Arnold Schwarzenegger, sino que también ha reservado espacio para un encuentro con uno de los directores españoles en Hollywood, JA Bayona ('Jurassic World: el reino caído' y 'La sociedad de la nieve'), a las 18 horas. Por su parte, en el ámbito del cómic, la clausura también será el momento del primer nombre que se anunció en esta convención, el legendario artista y editor de DC, Jim Lee (16 horas). Así, el jefe de la editorial de superhéroes ofrecerá una sesión exclusiva de dibujo en vivo, donde dará vida a personajes icónicos mientras de la editorial, mientras responde preguntas del público.

Agenda de actividades por día

Jueves 25 de septiembre

11.00-12.00 Compitiendo en Mario Kart World -Gaming Plaza-

11.00-14.00 Juego sencillo y familiar -Ludic Plaza-

11.00-13.00 Dibujo de superhéroes -Workshop 5-

11.30-12.30 Feroca presenta: Nuevos y viejos materiales en escenografía y caracterización -Workshop 3-

11.30-12.15 El viaje del héroe y la heroína -Auditorio 2-. (Necesario reservar plaza)

12.00-15.00 Pintura de miniaturas con Ángel Giráldez -Workshop 1-

12.00-13.30 Revival+ Especial San Diego Comic-Con Málaga -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

12.00-13.00 Creación de Webtoon -Workshop 4-

12.00-13.00 League of Legends: Mesa redonda LEC Finals -Gaming Plaza-

12.00-12.45 Creativos & Algoritmos: Una nueva generación de oficios - La nueva convivencia: IA y audiovisual -Auditorio 3-

13.00-14.00 Walter White «cocinando juegos» -Gaming Plaza-

13.00-14.00 Animum presenta: «La magia de los efectos visuales» -Workshop 2-

13.00-13.45 Ideas ganadoras del Óscar: El arte y el corazón detrás de cortos animados premiados -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

13.30-14.30 Feroca presenta: De fan a creador: Cómo dar vida a tus personajes favoritos -Workshop 3-

13.30-14.15 Superhéroes de aquí: Andaluces detrás de producciones de Star Wars, DC o Walking Dead -Auditorio 3-

14.00-15.00 De cero a héroe: Cómo dar vida a tu personaje con una peluca espectacular -Workshop 5-

14.00-15.00 Cinco duros: La saga continúa - Volumen 3, la serie documental y Zona 0 evolution -Gaming Plaza-

14.30-15.30 Entre héroes y villanos -Hall M- (Necesario reservar plaza)

14.30-15.15 Planos virtuales de Manuel R -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

15.00-16.00 Héroes de Papel: Una década de libros y videojuegos -Gaming Plaza-

15.00-17.30 Devir presenta: Catan Connect: La gran partida -Ludic Plaza-

15.00-15.45 Ian Livingstone: Del taller a la leyenda – 50 años de juegos, 30 de revolución -Auditorio 3-

15.00-15.45 Robert Valley Espíritu Indie: Animación más allá del mainstream -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

15.30-16.30 Carlos Pacheco Forever -Workshop 4-

15.45-17.30 Shadowlands presenta: Rol en vivo de salón -Role Play 3-

16.00-17.30 Dibujo de superhéroes -Workshop 5-

16.00-17.00 Creando un monstruo: Una sesión de live drawing -Gaming Plaza-

16.00-16.45 La reinvención del miedo: El terror contemporáneo en el cómic -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

16.30-17.30 Feroca presenta: Creación de props en 3D con resinas y filamentos -Workshop 5-

16.30-21.00 Rol by Shadowlands -Role Play 1- (Necesario reservar plaza)

16.30-17.15 El arte de presentar storyboards: Del boceto a la imagen final -Auditorio 3-

16.30-17.15 Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

16.30-19.30 Taller de pintura de Acrílicos Vallejo -Workshop 1-

17.00-18.00 Animum presenta: «La magia de los efectos visuales» -Workshop 2-

17.00-21.00 Rol by Devir -Role Play 2- (Necesario reservar plaza)

17.00-18.00 Imaginando Crisol: El arte de Tormentosa -Gaming Plaza-

17.30-18.30 Así se hace un cómic para Marvel -Workshop 4-

17.30-18.15 Muestra de animación: Películas europeas 2025 -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

17.30-18.30 Mujeres guerreras -Hall M-

18.00-19.00 Del sueño indie a un lanzamiento global: Creando Rivals Hover League -Gaming Plaza-

18.00-18.45 FML: Magia, rebeldía y el Apocalipsis -Auditorio 3-

18.00-19.00 Revival Premiere -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

18.30-19.30 ¿Cómo llegué a Marvel? -Workshop 3-

19.00-20.00 Creando tu primer cosplay -Workshop 5-

19.00-19.45 El mercado americano del cómic: Mitos y realidades -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

19.30-20.30 Ceremonia de inauguración -Hall M-

19.30-20.15 Más allá del pincel: Arte, técnica y comunidad en el mundo de las miniaturas -Auditorio 3-

20.30-21.30 WTF Annecy -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

Viernes 26 de septiembre

10.00-12.00 Feroca presenta: Caracterización en vivo - «El Archivo de las Tormentas» -Auditorio 3-

11.00-12.00 EA Sports FC 26: ¿Cómo jugar como un pro? -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

11.00-14.00 Rol by Shadowlands (Necesario reservar plaza)

11.00-12.00 Torneo de Fortnite: Movistar KOI vs GIANTX -Gaming Plaza-

11.00-12.00 ¿Cómo llegué a Marvel? -Workshop 3-

11.00-14.00 AK Interactive Presenta: Taller de pintura con SOMA -Workshop 1-

11.30-14.30 Rol by Devir -Role Play 2- (Necesario reservar plaza)

11.30-12.15 Del arte de la animación a la imagen final (directores de arte) -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

11.30-14.30 Hora Marvel -Ludic Plaza-

11.30-12.15 Simposio Cátedra Cómic UAH: Ayer y hoy del héroe en el cómic español -Workshop 4-

11.30-14.00 Shadowlands presenta: Raven -Role Play 3-

11.30-12.30 Animum presenta: «Así se crea un universo 3D» -Workshop 2-

12.00-13.00 Monument Valley: The Art of the Illusion -Gaming Plaza-

12.00-13.30 Dibujo de Superhéroes -Workshop 5-

12.30-13.30 Simposio Cátedra Cómic UAH: El héroe en el cómic europeo -Workshop 4-

12.45-13.30 «THE MATRIX ▶︎ NEO CINEMA ► FUTURE» Una conversación con el ganador de un Óscar JOHN GAETA -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

12.45-13.30 Mark Andrews: Abrazando el caos, cómo la historia cambia a través del dibujo -Auditorio 3-

13.00-14.00 The process of creating Dawnwalker -Gaming Plaza-

13.00-13.45 Batman #1 -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

13.30-14.30 La Salle presenta: Sector audiovisual: ¿Black Mirror? -Workshop 2-

13.30-14.15 Simposio Cátedra Cómic UAH: Imágenes y migraciones del héroe en Latinoamérica -Workshop 4-

14.00-15.00 50 años de videojuegos en España. Pasado, presente y futuro -Gaming Plaza-

14.15-15.00 El renacer de Dungeons & Dragons -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

14.15-15.00 Feroca presenta: Animatrónica con Robots Can Cry -Auditorio 3-

14.30-15.30 Creando un cosplay: Cómo hice a Chica de la Comic-Con -Workshop 5-

14.30-15.30 Del taller a la fantasía: Cómo construir tecnología de superhéroes -Workshop 3-

14.30-15.15 Las claves de un éxito: El cine fantástico en la industria actual del cine y la televisión -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

14.45-17.45 AK Interactive Presenta: Taller de Melonkicks -Workshop 1-

15.00-18.00 Bumblebee Interactive presenta: Blood on the Clocktower -Role Play 3-

15.00-18.00 Europa Universalis V: Behind the Scenes -Gaming Plaza-

15.00-16.30 El multiverso de Spider-Man -Hall M-

15.30-16.30 U-tad presenta: Diseñar héroes y villanos: Del trazo al mito -Workshop 2-

15.30-17.30 Tranjis Games presenta: Presentación de Virus! Marvel -Ludic Plaza-

15.45-16.30 Cómo crear arte icónico: Todo empieza con una portada -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

15.45-16.30 Off The Page: Del cómic a los juegos de mesa -Auditorio 3-

16.00-16.45 Simposio Cátedra Cómic UAH: Arquitecturas de lo superheroico -Workshop 4-

16.00-20.30 Rol by Shadowlands -Role Play 1-(Necesario reservar plaza)

16.00-17.00 Patrones y Escondites: Jugando con un cómic -Gaming Plaza-

16.00-16.45 40 años de Grangel Studio -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

16.15-17.15 Spotlight on Yaya Han: Apertura -Workshop 3-

16.30-21.00 Rol by Devir & FFG -Role Play 2- (Necesario reservar plaza)

16.30-17.30 Creando un cosplay: Cómo hice a Crisanta -Workshop 5-

17.00-17.45 Simposio Cátedra Cómic UAH: Al otro lado del espejo: Antiheroínas y villanas -Workshop 4-

17.00-18.00 Gods TV: Sátira, espectáculo y roguelike a todo color -Gaming Plaza-

17.15-18.00 Desbloqueando Nivel Secreto -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

17.15-18.00 Creando leyendas: Esculturas coleccionables y diseño para cine/TV -Auditorio 3-

17.30-18.30 Animum presenta: «Así se crea un universo 3D» -Workshop 2-

18.00-19.00 Suja y Fortnite: Un repaso a su trayectoria -Gaming Plaza-

18.00-20.00 Disney: Tron Ares -Hall M- (Necesario reservar plaza)

18.15-19.15 Feroca presenta: Impresión 3D en el cosplay: Moldes y piezas -Workshop 3-

18.30-20.00 Dibujo de superhéroes -Workshop 5-

18.30-21.00 Meet & Greet: Duncan Rhodes -Workshop 1-

18.30-21.00 Asmodee presenta: Star Wars - The Battle of Hoth: El juego de mesa -Ludic Plaza-

18.45-19.30 Más allá del manga: Nuevas fronteras para el cómic -Auditorio 3-

19.00-21.00 Melodías de fantasía: Nobuo Uematsu. Lectura escénica y concierto -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

19.00-21.00 Bumblebee Interactive presenta: Blood on the Clocktower -Role Play 3-

19.00-20.00 Anzuelo: el nuevo viaje creativo de Emma Ríos -Workshop 4-

19.30-20.30 UDIT presenta: El viaje del héroe: Una charla inspiradora para futuros estudiantes de animación e ilustración -Workshop 2-

20.00-21.00 El vecino: Superhéroes de barrio -Workshop 3-

20.00-21.00 Componiendo mundos: Blades of Fire de MercurySteam a través de su música -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

20.15-21.00 Personajes y criaturas: Arte y VFX en Hollywood -Auditorio 3-

Sábado 27 de septiembre

11.00-17.00 Rol by Devir & FFG -Role Play 2- (Necesario reservar plaza)

11.00-12.00 Elesky en concierto: Bandas sonoras de grandes videojuegos españoles -Gaming Plaza-

11.00-11.45 Gaming Plaza -Auditorio 2-

11.00-14.00 Asmodee presenta: Star Wars Unlimited -Ludic Plaza- (Necesario reservar plaza)

11.00-14.00 Predator: Badlands + Predator: Killer of Killers -Hall M- (Necesario reservar plaza)

11.00-11.45 Simposio Cátedra Cómic UAH: Las generaciones de la superheroína: Del pulp a lo cotidiano -Workshop 4-

11.00-14.30 Devir presenta: The Walking Dead RPG -Role Play 3- (Necesario reservar plaza)

11.00-12.00 Animum presenta: «Diseña tu héroe» -Workshop 2-

11.30-14.30 Rol by Shadowlands -Role Play 1- (Necesario reservar plaza)

11.30-12.15 Marvel All-Stars -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

11.30-12.15 Feroca presenta: La ingeniería de la magia: maestros del maquillaje FX en España -Auditorio 3-

11.30-14.30 Asmodee presenta: Taller de pintura IONIC -Workshop 1-

11.30-12.30 Feroca presenta: Texturizado de goma EVA -Workshop 3-

11.30-12.30 Creando un cosplay: Cómo hice a Savathûn -Workshop 5-

12.00-13.00 Universo Mr Coo -Gaming Plaza-

12.00-12.45 Simposio Cátedra Cómic UAH: Padres, madres, acción: Psicoanálisis del superhéroe -Workshop 4-

12.30-13.15 Diseñar el juego perfecto -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

13.00-13.45 Simposio Cátedra Cómic UAH: Superhéroes y contracultura -Workshop 4-

13.00-14.00 Remastering Age of Empires II -Gaming Plaza-

13.00-13.45 Enfoque anime: El estilo de The Orange Studio -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

13.00-13.45 Live Drawing con Peach Momoko -Auditorio 3-

13.00-14.00 La Salle presenta: Sector audiovisual: ¿Black Mirror? -Workshop 2-

13.30-14.30 ¿Cómo llegué a Marvel? -Workshop 3-

13.30-15.00 Dibujo de superhéroes -Workshop 5-

14.00-15.00 SEED: Empieza contigo -Gaming Plaza-

14.00-14.45 Devir Show: Especial 25 Aniversario -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

14.30-15.15 Mark Andrews: Abrazando el caos, cómo la historia cambia a través del dibujo -Auditorio 2-

14.30-15.15 Riot Games x Fortiche: Narrativa en League of Legends -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

15.00-16.00 Toymaker: Un juego de crear peluches -Gaming Plaza-

15.00-16.00 Directores charlan con directores: una conversación sobre «Star Wars: Visions -Hall M- (Necesario reservar plaza)

15.00-21.00 Asmodee presenta: Star Wars: La cantina lúdica -Ludic Plaza-

15.00-16.00 Construir historias: el arte de Laura Pérez -Workshop 4-

15.00-16.00 U-tad presenta: Del aula al Olimpo: El viaje del héroe en la animación -Workshop 2-

15.30-18.00 Bumblebee Interactive presenta: Blood on the Clocktower -Role Play 3-

15.30-16.45 Premiere de las Tortugas Ninja + Meet & Greet -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

16.00-17.00 Nuevos juegos de creadores emergentes que no te querrás perder -Gaming Plaza-

16.00-16.45 Mundos por descubrir: El romantasy que está cambiando las reglas -Auditorio 3-

16.00-16.45 Del guion a la gran pantalla: Cine fantástico hecho en España -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

16.00-17.00 9 ¾ Destino Hogwarts -Workshop 3-

16.30-18.15 AK Interactive presenta: Taller de pintura con José DaVinci -Workshop 1-

16.30-21.00 Rol by Shadowlands -Role Play 1- (Necesario reservar plaza)

16.45-17.45 Masterclass de portadas con Dave Dorman -Workshop 4-

17.00-18.00 Kings League Clash of Captains -Gaming Plaza-

17.00-18.00 Animum presenta: «Diseña tu héroe» -Workshop 2-

17.00-19.00 Concurso de Cosplay SDCC Málaga - Pasarela -Hall M- (Necesario reservar plaza)

17.30-18.15 Feroca presenta: Caracterización de guerrero enano de fantasía -Auditorio 3-

17.30-18.30 Superhéroes en el cine: La industria que no puede caer -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

17.30-19.00 Dibujo de superhéroes -Workshop 5-

18.00-21.00 Rol by Devir & FFG -Role Play 2- (Necesario reservar plaza)

18.00-19.00 The Art of the Hit: Inside the World of Hitman -Gaming Plaza-

18.00-18.45 El futuro de la narrativa en los videojuegos: Visiones creativas detrás de Split Fiction y Expedition 33 -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

18.00-19.00 Del taller a la fantasía: Cómo construir tecnología de superhéroes -Workshop 3-

18.30-19.30 Live Drawing con Kenny Ruiz -Workshop 4-

19.00-20.00 Voxel School presenta: El viaje del héroe -Workshop 2-

19.00-21.15 Bumblebee Interactive presenta: Blood on the Clocktower -Role Play 3-

19.00-21.00 Shadowlands presenta: Mundos en juego: Narrar, crear y jugar con el imaginario -Workshop 1-

19.00-19.45 Dibujar la memoria: Cómics con alma -Auditorio 3-

19.15-21.00 Toy Story -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

19.30-20.15 Imaginando mundos: Cómo pensar y dibujar la ciencia ficción -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

20.00-21.30 AMC: Talamasca: The Secret Order + Daryl Dixon -Hall M- (Necesario reservar plaza)

20.15-21.15 Heavy Metal: Pasado presente y futuro -Workshop 4-

20.30-21.45 Amantes del terror y gore: Clásicos, rarezas y excesos -Auditorio 3-

21.00-21.45 La animación entrando en el género: Ciencia ficción, terror y thriller -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

Domingo 28 de septiembre

11.00-12.00 Total Recall: La masterclass de Arnold Schwarzenegger -Hall M- (Necesario reservar plaza)

11.00-14.00 Rol by Devir & FFG -Role Play 2- (Necesario reservar plaza)

11.00-12.00 Showmatch Leage of Legends Creadores de Contenido Movistar KOI y GiantX -Gaming Plaza-

11.00-14.00 Riftbound presenta: Más allá del portal -Ludic Plaza-

11.00-11.45 Paramount: «Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados» -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

11.00-14.00 Shadowlands presenta: Rol en vivo de salón - English Version -Role Play 3-

11.00-12.00 Animum presenta: «Aprende a crear un corto 3D: Descubre el proceso real de creación de una producción 3D» -Workshop 2-

11.30-12.30 Mis primeras viñetas -Workshop 6-

11.30-14.30 AK Interactive presenta: Taller de pintura con José DaVinci -Workshop 1-

11.30-14.30 Rol by Shadowlands -Role Play 1- (Necesario reservar plaza)

11.30-12.15 Desarrollo visual: De la animación a la acción real -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

11.30-12.15 El ADN del shooter: Mods, juegos competitivos y revoluciones en primera persona -Auditorio 3-

11.30-14.30 Feroca presenta: Creación de gemas para cosplay -Workshop 3-

11.30-13.00 Dibujo de superhéroes -Workshop 5-

12.00-13.30 Ibáñez mítico: El genio eterno del humor español -Workshop 4-

12.00-13.00 Showmatch Pro League Of Legends Superliga Movistar KOI y GiantX -Gaming Plaza-

12.45-13.45 Música y FX en el entorno audiovisual y gaming -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

13.00-13.45 Bad Guys 2 -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

13.00-14.00 Actrices del género fantástico actual -Hall M- (Necesario reservar plaza)

13.00-13.45 Pretty Deadly, entre el mito y la poesía visual -Auditorio 3-

13.00-14.00 La Salle presenta: Baile con la muerte -Workshop 2-

13.15-14.15 Feroca presenta: Impresión 3D en el cosplay: Moldes y piezas -Workshop 3-

14.00-15.00 Al Lío Podcast -Gaming Plaza-

14.30-15.15 Cómo se crea una serie a partir de lo Invisible -Auditorio 3-

14.30-15.15 Dando vida a la animación: La magia del doblaje -Auditorio 1-

14.45-15.30 Cómo vivir del cómic: Dibujando tu propio camino -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

15.00-17.45 Bumblebee Interactive presenta: Blood on the Clocktower -Role Play 3-

15.00-16.00 Al Lío Podcast -Gaming Plaza-

15.00-17.15 Final Concurso K-Dance -Hall M-

15.00-16.00 Feroca presenta: Texturizado de goma EVA -Workshop 3-

15.00-16.00 U-tad presenta: Storyboard: Dibujando la acción antes de que exista -Workshop 2-

15.30-18.30 Shadowlands presenta: Forjando héroes y villanos: Taller de creación de personajes de rol -Workshop 1-

15.30-21.00 Mesas pixeladas -Ludic Plaza-

15.30-16.30 9 ¾ Destino Hogwarts -Workshop 4-

16.00-17.00 ¡Prepárate para los concursos de cosplay! -Workshop 5-

16.00-16.45 Jim Lee en primera persona -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

16.00-16.45 El viaje. Itinerario emocional -Auditorio 3-

16.15-17.15 U-tad presenta: Ciao Peskao: El corto universitario que ha conquistado a la industria -Workshop 2-

16.15-21.30 Watch Party LEC Summer Finals -Auditorio 2- (Necesario reservar plaza)

16.30-21.00 Rol by Shadowlands -Role Play 1- (Necesario reservar plaza)

16.45-17.45 Spotlight on Yaya Han -Workshop 3-

17.00-21.00 Rol by Devir & FFG -Role Play 2- (Necesario reservar plaza)

17.30-18.15 De la palabra a la imagen: Narrar entre dos mundos -Auditorio 3-

17.30-18.15 Enfoque anime: Production I.G -Auditorio 1-

17.30-18.30 Simon Bisley: El arte salvaje del cómic -Workshop 4-

18.00-19.30 Dibujo de superhéroes -Workshop 5-

18.00-18.45 K-Dance Workshop -sala de prensa- (Necesario reservar plaza)

18.00-19.00 Encuentro con Juan Antonio Bayona -Hall M- (Necesario reservar plaza)

18.15-19.15 Animum presenta: «Aprende a crear un corto 3D: Descubre el proceso real de creación de una producción 3D» -Workshop 2-

18.15-21.00 Bumblebee Interactive presenta: Blood on the Clocktower -Role Play 3-

18.30-19.30 ¿Cómo llegué a Marvel? -Workshop 3-

19.00-19.45 K-Dance Workshop -sala de prensa-

19.00-19.45 Robot Dreams: Una conversación con sus creadores -Auditorio 3-

19.00-19.45 Las mil máscaras de Batman -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

20.15-21.15 Del taller a la fantasía: Cómo construir tecnología de superhéroes -Workshop 3-

20.15-21.15 Cómo se construye un mundo de fantasía en cine/TV -Auditorio 1- (Necesario reservar plaza)

20.30-21.15 Eso sólo se puede hacer en un cómic -Auditorio 3-