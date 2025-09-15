Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Arnold Schwarzenegger, en un mítico fotograma de 'Desafío total', el título de su intervención en SDCCM. SUR

Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga

El actor hablará de su trayectoria y su experiencia en Hollywood en una charla titulada como una de sus grandes películas: 'Desafío total'

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11

Ya tenemos casi todos los nombres de la primera edición de San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM), pero faltaba por conocer la fecha en la ... que cada invitado subirá al escenario del evento. La organización ha hecho pública este lunes la agenda del evento, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre, y el más esperado, Arnold Schwarzenegger, será también el que tenga el puesto de honor de la convención. Así, el mítico actor de la saga 'Terminator' clausurará el domingo el certamen con una gran masterclass matutina (11 horas) en la que hablará de su carrera y su trayectoria en Hollywood.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  3. 3

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  4. 4 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  5. 5 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  6. 6

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  7. 7

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  8. 8 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  9. 9

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga
  10. 10

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga

Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga