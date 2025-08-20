San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros

Hasta ahora, los superhéroes y las viñetas habían acaparado los anuncios de la edición inaugural de San Diego Comic-Con Málaga. Pero este miércoles, ... el evento internacional, que por primera vez se celebra fuera de Estados Unidos entre los próximos 25 y 28 de septiembre, ha desvelado los títulos de las primeras series que se también unen a la convención y que harán las delicias de espectadores y fans del género fantástico. La más esperada será 'The Walking Dead: Daryl Dixon', la tercera temporada de esta popular franquicia que se presentará en Málaga con sus muertos vivientes y sus dos grandes estrellas, Norman Reedus y Melissa McBride, mientras que la cartelera de la comic-con también ha reservado hueco para otro gran lanzamiento, 'Talamasca: la orden secreta', basada en el universo vampírico de los 'best sellers' de Anne Rice.

Invitados de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon' a San Diego Comic-Con Málaga. SUR

Ambas series internacionales tienen el sello de la cadena estadounidense AMC y tendrán su puesta de largo en la primera edición de San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos, donde se espera una afluencia de 60.000 personas. En el caso de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', cuyo estreno mundial de la última entrega está programado para el próximo 10 de septiembre, el equipo de la serie apoyará ese lanzamiento con el desembarco en Málaga de los protagonistas y buena parte del elenco principal de la serie que desvelará los secretos de uno de los universos más icónicos de la televisión.

Así, los grandes protagonistas, Norman Reedus y Melissa McBride, encabezarán la expedición de esta apocalíptica producción, que también estará formada por el productor David Zabel y el director Dan Percival. La tercera temporada narra cómo los protagonistas, en un intento por volver a Estados Unidos desde Gran Bretaña, acaban naufragando en las costas españolas, donde volverán a enfrentarse a los muertos vivientes… y a los supervivientes de ese fin del mundo.

Así, buena parte de ese elenco hispano que ha formado parte de esta última temporada también estará en Málaga, como es el caso de Eduardo Noriega ('Abre los ojos'), Óscar Jaenada ('Camarón), Hugo Arbués ('A través de mi ventana'), Candela Saitta ('Máxima') y la actriz y cantante Alexandra Masangkay ('Valle de sombras'). Además, se da la circunstancia de que la productora malagueña de 'service' Anima Stillking ha tenido un gran protagonismo en la T3 de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', al convertirse en el socio de AMC para el rodaje en España de esta última entrega. Un círculo que se cierra con la presentación en la comic-con de esta popular saga.

Nicholas Denton y los creadores de 'Talamasca: la orden secreta' estarán en Málaga. SUR

Junto a esta serie que promete ser uno de los grandes lanzamientos de la temporada, la cadena norteamericana también presentará en Málaga una de sus nuevas apuestas internacionales, 'Talamasca: la orden secreta', que parte del universo literario de la creadora de 'Crónicas vampíricas', Anne Rice. Además, este título viene directamente de la original San Diego Comic-Con, donde se presentó el pasado julio el trailer oficial de esta adaptación, que ahora vivirá en Málaga el pistoletazo de salida de su lanzamiento mundial con la presencia de su gran protagonista, Nicholas Denton ('Glitch'), y sus creadores, el director John Lee Hancock ('Emboscada final') y el productor Mark Lafferty ('Elegidos para la gloria').

'Talamasca', que se estrenará en AMC+ un mes después de su paso por Málaga, el 26 de octubre, no es la adaptación de un libro de Anne Rice, sino que la orden secreta que protagoniza esta ficción salpica la literatura de la autora norteamericana, de donde surge con forma de serie con entidad propia. Así, el argumento narra la nueva etapa de esta sociedad con siglos de historia que se encarga de vigilar, rastrear y eliminar todo tipo de criaturas sobrenaturales, de brujas a vampiros, pasando por fantasmas y hombres lobo. Todo un elenco de criaturas fantásticas que, unidos a los muertos vivientes de 'The Walking Dead', prometen más de un bocado en la I San Diego Comic-Con Málaga.