El actor Norman Reedus, en un fotograma de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. AMC

San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros

El evento, que se celebra en septiembre, recibirá las estrellas de la pantalla Norman Reedus, Melissa McBride y Nicholas Denton

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:38

Hasta ahora, los superhéroes y las viñetas habían acaparado los anuncios de la edición inaugural de San Diego Comic-Con Málaga. Pero este miércoles, ... el evento internacional, que por primera vez se celebra fuera de Estados Unidos entre los próximos 25 y 28 de septiembre, ha desvelado los títulos de las primeras series que se también unen a la convención y que harán las delicias de espectadores y fans del género fantástico. La más esperada será 'The Walking Dead: Daryl Dixon', la tercera temporada de esta popular franquicia que se presentará en Málaga con sus muertos vivientes y sus dos grandes estrellas, Norman Reedus y Melissa McBride, mientras que la cartelera de la comic-con también ha reservado hueco para otro gran lanzamiento, 'Talamasca: la orden secreta', basada en el universo vampírico de los 'best sellers' de Anne Rice.

