Nueva inversión en Málaga: Winterhalter inyecta 15 millones e inaugura sede

Winterhalter Ibérica, la filial de la multinacional alemana líder mundial en la fabricación de lavavajillas industriales, se muda de sede para crecer. Si hasta el ... momento se situaba en la calle Diderot, en el Polígono del Guadalhorce, este miércoles ha inaugurado sus nuevas instalaciones en la calle Caleta de Vélez, en el polígono industrial Santa Cruz, localizado en Churriana. Este movimiento supone una fuerte apuesta por Málaga del grupo alemán. Porque, para empezar, implica una inversión de quince millones de euros. Además, se ubica en unos terrenos con una superficie de nada menos que 15.000 metros cuadrados, con 2.500 metros cuadrados destinados a oficinas y otros 3.000 metros de almacén para maquinaria industrial, a los que se suman espacios para aparcamientos para los trabajadores. Y, por último, si hasta el momento la filial ibérica de Winterhalter estaba centrada en la actividad comercial y de servicio técnico, a partir de ahora, además de reforzar ambas divisiones, también evolucionará hacia un centro de innovación tecnológica (I+D+i). Desde su sede central en una localidad en plena Selva Negra, cerca del lago de Constanza, el grupo, fundado hace cerca de 80 años, se considera que Málaga es un entorno idóneo para encontrar perfiles tecnológicos y aprovechar el talento local. Con estas nuevas instalaciones, aseguran desde la compañía, se refuerza la presencia de Winterhalter en la península ibérica y también su carácter estratégico dentro de la compañía.

El grupo Winterhalter está especializado en la fabricación de sistemas de lavado industrial, de lavavajillas, dirigidos a la hostelería, a restaurantes y hoteles, pero también para panaderías, carnicerías u hospitales. Su gama de productos incluye desde los aparatos que se colocan bajo el mostrador y que usan los establecimientos más pequeños, hasta los trenes de lavado con cintas transportadoras de los grandes restaurantes, pasando por los de platos con cúpula. Asimismo, produce también los productos químicos, como los detergentes y los abrillantadores, y los utensilios, como los cestos que se colocan en los aparatos.

Ampliar Las nuevas instalaciones de la multinacional alemana en Málaga. Migue Fernández

26 millones de euros prevé facturar la empresa en el año 2025

La multinacional tiene más de medio centenar de filiales repartidas por todo el mundo. Y la de Málaga, que sirve a toda la península ibérica, data de hace 23 años. Su consejero delegado, Gabriel Almansa, tiene mucho que ver en que Winterhalter se instalara en la capital: nació aquí, su madre es de Mijas y su padre, de La Línea de la Concepción. Éste, como tantas personas de su generación, emigró a Alemania porque un amigo que se había ido previamente le ofreció un trabajo. Una vez bien instalado en el país, se fueron su madre y él y la familia volvió a reunirse. Entonces tenía cuatro o cinco años. Su vida, por tanto, la hizo en Alemania. Allí trabajó en varias compañías del sector industrial. Hasta que recaló en Winterhalter. Ahí presentó un proyecto para abrir la sede de la filial ibérica en Málaga. Porque él quería volver a España, pero no a cualquier sitio, no a Madrid o Barcelona, sino a la Costa del Sol. El grupo aprobó la iniciativa y ésa es la razón por la que esta multinacional alemana se instaló en el polígono del Guadalhorce hace más de dos décadas.

Ahora, casi un cuarto de siglo después, la inauguración de la nueva sede en Málaga, con estas grandes dimensiones, muestra, además de la incorporación de la actividad innovadora y el desarrollo investigador para la sofisticación de su gama de productos, también su vocación de continuar creciendo en la península desde el sur de España y tomando como nuevo impulso la tecnología y la innovación, a partir de los 140 trabajadores con que actualmente cuenta la filial ibérica y de los 26 millones de euros que espera facturar este año.

«Con esta nueva sede consolidamos nuestra posición en el mercado ibérico y reafirmamos nuestro compromiso con Málaga como enclave estratégico de innovación y desarrollo», destacan desde Winterhalter. A la inauguración de las instalaciones han asistido miembros de la familia del mismo nombre, porque el grupo, además de líder mundial en su área de actividad, también es de origen familiar. Y por parte de las instituciones, el acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Francisco Salado, además de con autoridades del Ayuntamiento de la capital, como el propio alcalde, Francisco de la Torre, y de la Junta de Andalucía, lo que ratifica la importancia del proyecto tanto para la empresa como para el tejido económico y social de la provincia.