Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, asistieron este miércoles a la inauguración de la nueva sede de Winterhalter. Migue Fernández

Nueva inversión en Málaga: Winterhalter inyecta 15 millones e inaugura sede

La empresa especializada en lavavajillas industriales cambia de localización para sumar innovación y desarrollo a sus actividades

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:54

Winterhalter Ibérica, la filial de la multinacional alemana líder mundial en la fabricación de lavavajillas industriales, se muda de sede para crecer. Si hasta el ... momento se situaba en la calle Diderot, en el Polígono del Guadalhorce, este miércoles ha inaugurado sus nuevas instalaciones en la calle Caleta de Vélez, en el polígono industrial Santa Cruz, localizado en Churriana. Este movimiento supone una fuerte apuesta por Málaga del grupo alemán. Porque, para empezar, implica una inversión de quince millones de euros. Además, se ubica en unos terrenos con una superficie de nada menos que 15.000 metros cuadrados, con 2.500 metros cuadrados destinados a oficinas y otros 3.000 metros de almacén para maquinaria industrial, a los que se suman espacios para aparcamientos para los trabajadores. Y, por último, si hasta el momento la filial ibérica de Winterhalter estaba centrada en la actividad comercial y de servicio técnico, a partir de ahora, además de reforzar ambas divisiones, también evolucionará hacia un centro de innovación tecnológica (I+D+i). Desde su sede central en una localidad en plena Selva Negra, cerca del lago de Constanza, el grupo, fundado hace cerca de 80 años, se considera que Málaga es un entorno idóneo para encontrar perfiles tecnológicos y aprovechar el talento local. Con estas nuevas instalaciones, aseguran desde la compañía, se refuerza la presencia de Winterhalter en la península ibérica y también su carácter estratégico dentro de la compañía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  7. 7 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  8. 8 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  9. 9

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia
  10. 10 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nueva inversión en Málaga: Winterhalter inyecta 15 millones e inaugura sede

Nueva inversión en Málaga: Winterhalter inyecta 15 millones e inaugura sede