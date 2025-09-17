Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chris Duarte posa en la sesión de fotos oficial para la Copa Intercontinental. FIBA
Copa Intercontinental 2025

Chris Duarte: «Tuve muchas opciones, no sólo la del Madrid, pero tomé la mejor decisión»

Entrevista ·

El alero dominicano se abre para hablar de los tres pilares de su vida: la familia, la religión y el baloncesto

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:27

La vida de Chris Duarte (Puerto Plata, República Dominicana, 1997) ha sido una montaña rusa en los últimos meses. Ha pasado de estar jugando en ... Puerto Rico, a fichar por el Unicaja y ahora estar en la otra punta del mundo para disputar la Copa Intercontinental en Singapur. El fichaje estrella del Unicaja concede a SUR la primera entrevista desde su llegada al club cajista a las puertas de un torneo que puede dar a su club un nuevo título. El dominicano se abre para hablar de su familia, su fe cristiana, los motivos de su fichaje y sus aspiraciones en Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  7. 7 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  8. 8 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  9. 9

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia
  10. 10

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Chris Duarte: «Tuve muchas opciones, no sólo la del Madrid, pero tomé la mejor decisión»

Chris Duarte: «Tuve muchas opciones, no sólo la del Madrid, pero tomé la mejor decisión»