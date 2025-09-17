Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Won Ji-An y Park Seo-Joon, sentados en una terraza de calle Alcazabilla, durante el rodaje en Málaga. En el círculo, el cartel instalado en el Parque de la Alameda de Marbella para evitar que pase el público. Migue Fernández

La curiosa advertencia de la serie coreana 'Surely Tomorrow' para evitar que el público se cuele en su rodaje en Málaga

La producción, protagonizada por las estrellas asiáticas Park Seo-Joon y Won Ji-An, ha desatado el fenómeno fan entre los más de 26 millones de seguidores de los protagonistas

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:14

Desde que las estrellas coreanas Park Seo-Joon y Won Ji-An pusieron un pie en Málaga la semana pasada , el fenómeno fan que arrastran estas ... estrellas del k-drama -series dramáticas coreanas- se ha desbordado. Entre los dos suman más de 26 millones de seguidores en redes sociales, así que no es extraño que el rodaje que protagonizan en la provincia, la serie 'Surely Tomorrow' (Seguramente mañana)', se haya llenado de curiosos que tratan de arrancarle un autógrafo o una sonrisa a los protagonistas. Misión (casi) imposible al estar rodeados de un equipo de seguridad personal. Tal vez por ello, la productora española del 'service' para esta producción de Amazon, Campos Films, ha optado por proteger el rodaje con carteles legales que, aunque según los expertos consultados no tiene mucha validez en un juzgado, pero sirven para ahuyentar a los curiosos.

