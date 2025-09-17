La curiosa advertencia de la serie coreana 'Surely Tomorrow' para evitar que el público se cuele en su rodaje en Málaga
La producción, protagonizada por las estrellas asiáticas Park Seo-Joon y Won Ji-An, ha desatado el fenómeno fan entre los más de 26 millones de seguidores de los protagonistas
Málaga
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:14
Desde que las estrellas coreanas Park Seo-Joon y Won Ji-An pusieron un pie en Málaga la semana pasada , el fenómeno fan que arrastran estas ... estrellas del k-drama -series dramáticas coreanas- se ha desbordado. Entre los dos suman más de 26 millones de seguidores en redes sociales, así que no es extraño que el rodaje que protagonizan en la provincia, la serie 'Surely Tomorrow' (Seguramente mañana)', se haya llenado de curiosos que tratan de arrancarle un autógrafo o una sonrisa a los protagonistas. Misión (casi) imposible al estar rodeados de un equipo de seguridad personal. Tal vez por ello, la productora española del 'service' para esta producción de Amazon, Campos Films, ha optado por proteger el rodaje con carteles legales que, aunque según los expertos consultados no tiene mucha validez en un juzgado, pero sirven para ahuyentar a los curiosos.
«Por favor, tened en cuenta que al circular por aquí pueden ser filmados y fotografiados durante la producción de una obra audiovisual titulada 'Surely Tomorrow'«, comienza diciendo la advertencia impresa en hojas y pegada en las paredes del Parque de la Alameda de Marbella, donde la serie de Corea del Sur estuvo rodando este lunes y martes. El mensaje continúa advirtiendo que «al circular por aquí presta su consentimiento para aparecer en la obra audiovisual « y «también renuncia a cualquier reclamo contra Campos Films», añadiendo una coletilla para disuadir al personal: «En caso de que no estar de acuerdo con todo esto, por favor no circule en esta zona».
Al tratarse de una vía pública, la productora puede optar por tramitar el cierre completo de la vía para una grabación libre de peatones y curiosos, o bien una filmación compatible con el acceso de los viandantes. En el caso de la clausura de la calle, los vecinos y comerciantes de la misma siempre deben tener habilitado un paso.
En el caso de 'Surely Tomorrow' tanto en Málaga como en Marbella no se han cortado las localizaciones al tránsito, por lo que fuentes consultadas por SUR explican que este tipo de advertencias no tienen validez, ya que no cuentan con el consentimiento expreso de los viandantes, como legalmente está establecido. Y añaden que lo más indicado para favorecer la privacidad es el corte de la vía durante el rodaje para evitar tanto la presencia de curiosos como posibles demandas por la vulneración del derecho a la intimidad. Por ello, concluyen que este aviso funciona más bien como mensaje disuasorio para que el público evite pasar por el lugar de rodaje.
