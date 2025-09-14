Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La imagen paradisiaca de la cueva de Benaoján no pasa desapercibida en la miniserie 'La novia'. Prime Video

La paradisiaca cueva de Málaga que triunfa como escapada en la nueva serie de Robin Wright en Amazon

La directora y actriz de Hollywood realiza un retrato de la Costa del Sol más exclusiva en su nueva intriga para la plataforma Prime Video

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:08

Frigiliana no es la única que da la vuelta al mundo estos días gracias a las series. Si la localidad malagueña triunfa en la pequeña ... pantalla con el 'thriller' 'Dos tumbas', que por segunda semana consecutiva es número 1 en Netflix como la serie de habla no inglesa más vista a nivel mundial en la plataforma, ahora se le une otra localización de la provincia de Málaga que destaca por su imagen idílica y paradisíaca en 'La novia', que dirige y protagoniza la actriz de Hollywood Robin Wright ('Forrest Gump' y 'House of Cards'). Estrenada el pasado miércoles en Amazon Prime Video, la miniserie ya ha escalado al 'top 2' de lo más pinchado por los espectadores, que han descubierto la fotogenia de la Cueva del Gato, un monumento natural en cuya piscina natural se ambienta la escapada de los protagonistas de esta producción de suspense obsesivo.

