La paradisiaca cueva de Málaga que triunfa como escapada en la nueva serie de Robin Wright en Amazon

Frigiliana no es la única que da la vuelta al mundo estos días gracias a las series. Si la localidad malagueña triunfa en la pequeña ... pantalla con el 'thriller' 'Dos tumbas', que por segunda semana consecutiva es número 1 en Netflix como la serie de habla no inglesa más vista a nivel mundial en la plataforma, ahora se le une otra localización de la provincia de Málaga que destaca por su imagen idílica y paradisíaca en 'La novia', que dirige y protagoniza la actriz de Hollywood Robin Wright ('Forrest Gump' y 'House of Cards'). Estrenada el pasado miércoles en Amazon Prime Video, la miniserie ya ha escalado al 'top 2' de lo más pinchado por los espectadores, que han descubierto la fotogenia de la Cueva del Gato, un monumento natural en cuya piscina natural se ambienta la escapada de los protagonistas de esta producción de suspense obsesivo.

'La novia', de seis episodios, tiene suficientes ingredientes para atrapar. Su argumento presenta el enfrentamiento de una suegra posesiva con su hijo y una nuera con tendencia al engaño. Cóctel explosivo que depara un duelo entre la madre encarnada por Robin Wright, que saca su seductor perfil maléfico, y la novia trepa interpretada por Olivia Cooke, la hija de un carnicero -no digo más-, un rostro también popular tras encarnar a la reina Alicent Hightower en la precuela de 'Juego de Tronos', 'La casa del dragón'. El tono se va encendiendo y la batalla familiar alcanza hasta lo patológico y lo bizarro ante la mirada del tercero en discordia, el amado hijo interpretado por Laurie Davidson. Y todo aderezado por unas localizaciones malagueñas de catálogo de viajes de lujo.

Ambientada en la capital de Gran Bretaña, con un Londres pijo y exclusivo como escenario, 'La novia' explota también el imaginario vacacional de España para los ingleses y, particularmente, de la Costa del Sol de la luz y la alegría. Aumentado en estos fotogramas por la ambientación premium de unos escenarios espectaculares en el que destaca la Cueva del Gato de Benaoján, a la que se escapan los jóvenes novios una jornada campestre para burlar la mirada inquisidora de mamá Wright. Con baño incluido de los protagonistas en el Charco Frío, el manantial que se forma en la boca de la caverna con el agua que brota del interior de la gruta. Un paraje que fascina a los viajeros ingleses desde aquellos turistas románticos que la descubrieron y escribieron ya sobre ella en el siglo XVIII. La bucólica escena de 'La novia' invita a repetir el baño en primera persona.

Ampliar Los actores Olivia Cooke y Laurie Davidson, en una escena rodada en la zona de la Cueva del Gato. Prime Video

De Villa Tramores a la almazara de Phillippe Starck, la serie está aderezada con localizaciones malagueñas de catálogo de viajes de lujo

Ese tono fastuoso que imprime la directora norteamericana a este argumento de intriga a lo Hitchcock en el seno de una familia tuvo como aliada de rodaje la compañía malagueña Anima Stillking que, junto a A Film Location, se encargó de la selección de escenarios. Y como en el caso de la cueva de Benaoján, los decorados elegidos ofrecen una imagen fastuosa de Málaga y la Costa del Sol, protagonista absoluta del segundo episodio.

Ampliar La idílica Villa Tramores, residencia malagueña en la ficción de los protagonistas de la serie. Prime Vídeo

Así, no menos exclusiva es la villa vacacional de Robin Wright en la ficción, Villa Tramores, que además de un par de residencias, pista de tenis, piscinas, helipuerto y vistas únicas, posee las ruinas de una torre defensiva medieval que se ve en la película y es una metáfora perfecta de la trama belicosa de las protagonistas. Esta propiedad suele tener inquilinos conocidos, particularmente británicos, como ocurrió con la mítica Lady Di y hace unos años con el entonces primer ministro inglés Boris Johnson.

Ampliar El paseo en yate de lujo por la costa malagueña no falta en las vacaciones de los ingleses protagonistas. Prime Vídeo

En esa Málaga de ensueño que retrata 'La novia', también destaca la escena en la que el clan de la 'mamma' Robin Wright acude a la almazara vanguardista y taurina diseñada por Phillippe Starck en Ronda, convertida para la trama en una singular bodega de la serranía; la ruta en bicicleta de los jóvenes enamorados por el Refugio del Juanar, en el Parque Natural Sierra de las Nieves; un día de compras por el centro de Marbella -atentos a la aparición episódica del actor malagueño Jaime Ordóñez intentando colarle un conejo ya pasadete a la hija del carnicero- y la inevitable jornada en un yate de lujo -de nombre 'Amante', nada es gratuito en esta miniserie- que sale del Puerto de la Duquesa y se pasea por el litoral de Manilva para ambientar una de las escenas claves del episodio malagueño.

Ampliar La actriz Robin Wright, durante el rodaje el pasado año de 'La novia' en la estación marítima. Migue Fernández

La miniserie no solo es una colección de postales entre tiritos y traiciones de suegra y nuera, sino que también permite escuchar a Robin Wright hablar español con acento guiri. La actriz de 'Mensaje en una botella' y 'Wonder Woman' protagonizó el año pasado la primera página de SUR cuando apareció por sorpresa en la estación marítima del Puerto de Málaga, que también tiene un papel en este relato al transformarse en el aeropuerto de la Costa del Sol. La actriz repartió sonrisas y cercanía en el vis a vis. Nada que ver con su papel en la pantalla: esa suegra de manual de la que todos quieren huir.