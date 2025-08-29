Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Las series 'Dos tumbas' y 'La novia' ambientan sus intrigas en tierras malagueñas. SUR

Netflix y Amazon coronan el verano con el estreno de sus últimas series rodadas en Málaga

La plataforma de la icónica 'N' llega con un 'thriller' con el sello Carmen Mola, 'Dos tumbas', mientras que Prime Vídeo exhibe lo último de la estrella de Hollywood Robin Wright

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:10

El verano va a acabar por todo lo alto en las plataformas. Tanto Netflix como Amazon tienen programado el estreno de sendas miniseries cargadas de ... tensión y 'thriller'. Pero no es lo único que comparten, ya que también tienen en común las localizaciones malagueñas en las que se ambientan sus arrebatadoras tramas de obsesiones enfermizas y venganzas. Así, buena parte del equipo de 'La Casa de Papel', con el 'Profesor' Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian (Bogotá) y la antequerana Kiti Mánver, encabezan la esperada producción 'Dos tumbas' que la productora de la icónica 'N' ha programado para este mismo viernes, 29 de agosto, mientras que un par de semanas más tarde, el 10 de septiembre, Prime Vídeo ya ha reservado fecha para la llegada de otro contundente título: la producción internacional 'La novia', protagonizada y dirigida por la estrella de Hollywood Robin Wright ('House of Cards').

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  3. 3

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  4. 4 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  5. 5 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  6. 6 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género
  7. 7 Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola
  8. 8 Aviso amarillo por fuerte viento y olas en todas las playas de Málaga
  9. 9 Velas, bocatas y música para despedir agosto en Málaga
  10. 10

    El increíble proyecto de demolición de la Alcazaba de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Netflix y Amazon coronan el verano con el estreno de sus últimas series rodadas en Málaga

Netflix y Amazon coronan el verano con el estreno de sus últimas series rodadas en Málaga