Netflix y Amazon coronan el verano con el estreno de sus últimas series rodadas en Málaga

El verano va a acabar por todo lo alto en las plataformas. Tanto Netflix como Amazon tienen programado el estreno de sendas miniseries cargadas de ... tensión y 'thriller'. Pero no es lo único que comparten, ya que también tienen en común las localizaciones malagueñas en las que se ambientan sus arrebatadoras tramas de obsesiones enfermizas y venganzas. Así, buena parte del equipo de 'La Casa de Papel', con el 'Profesor' Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian (Bogotá) y la antequerana Kiti Mánver, encabezan la esperada producción 'Dos tumbas' que la productora de la icónica 'N' ha programado para este mismo viernes, 29 de agosto, mientras que un par de semanas más tarde, el 10 de septiembre, Prime Vídeo ya ha reservado fecha para la llegada de otro contundente título: la producción internacional 'La novia', protagonizada y dirigida por la estrella de Hollywood Robin Wright ('House of Cards').

Netflix 'Dos tumbas': Carmen Mola y 'La casa de papel' en Frigiliana

Tirando de calendario, la primera de estas intrigas llega hoy a la parrila de Netflix con el caso de la desaparición de dos niñas de un pueblo de Málaga que, ante la falta de resultados de la policía, pone al frente de la investigación a la abuela coraje de una de las víctimas. Una mujer dispuesta no solo a descubrir toda la verdad, sino a impartir justicia. Una trama directa y de solo tres episodios que es toda una excepción en el panorama de series, ya que convierte en protagonista a mujer madura, un personaje que habitualmente desempeña roles secundarios de estas tramas de misterio.

Ampliar Álvaro Morte y Kiti Mánver, protagonistas de las miniserie 'Dos tumbas'. Jorge Fuembuena. Netflix

De esa forma, la malagueña Kiti Mánver lleva el peso de esta trama que promete sangre y venganza, ya que tras el guion está la firma mancomunada de Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, o lo que es lo mismo, el trío de autores de las contundentes novelas de Carmen Mola. Las pintorescas calles de Frigiliana son el origen de la trama, que también se mueve por las playas de Torrox, la cosmopolita Nerja y la emblemática y exclusiva finca Huerta del Conde de Pinares de San Antón de Málaga, donde se rodó hace un año este drama rural.

Al frente del equipo creativo se encuentra el cineasta Kike Maíllo, que no es la primera vez que filma en Málaga ya que estuvo al frente de la taquillera cinta de acción 'Toro' (2016), protagonizada por Mario Casas. 'Dos tumbas' es de esas producciones que no deja pestañear, ya que a la expeditiva trama se unen las localizaciones de la Axarquía, además de las apariciones de actores malagueños con peso en la trama, como es el caso de Carlos Scholz ('Vírgenes' y 'La vida breve') y el último ganador del Goya al mejor actor secundario, Salva Reina, que también acaba de estrenar en Netflix la nueva temporada de la comedia 'Muertos S. L.'. Del llanto a la risa.

Prime Vídeo 'La novia': De 'La casa del dragón' a la guerra con Robin Wright

La otra serie ambientada en Málaga viene con sello de Hollywood y la presencia estelar de Robin Wright, que se propone elevar los límites morbosos que ya transitaba en 'House of Cards', donde además de protagonizar la serie dirigió algunos episodios. Aquí lleva a lo patológico y hasta lo bizarro el tradicional enfrentamiento entre las suegras y las nueras con un título que no engaña, 'La novia' ('The Girlfriend'), que desembarcará en la parrilla de Prime Vídeo el próximo 10 de septiembre con un aparente drama familiar que, poco a poco, se va encendiendo y deriva hacia el 'thriller' erótico, violento y sangriento.

Ampliar Idílica escena en la Cueva del Gato de la miniserie 'La novia'. SUR

A través de sus seis episodios, esta miniserie pone en escena la historia de una madre con una vida cómoda y de éxito, pero cuya estabilidad se derrumba por completo con la llegada de la nueva pareja de su hijo que amenaza la particular relación que mantienen el joven y su progenitora. La trama juega con el complejo de Agripina, la obsesión y la paranoia llevando la feliz convivencia de esta familia al caos absoluto, sobre todo a partir del viaje a Málaga de este clan en compañía de esa novia tan ideal como demoníaca, según se mire. O quien la mire.

La protagonista de 'Forrest Gump' y 'House of Cards' protagonizó el año pasado uno de esos momentazos de primera página de SUR cuando apareció por sorpresa en la estación marítima del Puerto de Málaga, que se convirtió en el aeropuerto de la Costa del Sol para esta trama. No fue el único escenario en el que se rodó esta electrizante trama romántica de Amazon MGM Studios que también se ambienta en la Cueva del Gato de Benaoján, convertida para la ocasión en un paraje paradisíaco; una espectacular mansión de Benahavís con vistas y cancha de tenis, y un yate de lujo -de nombre 'Amante', nada es gratuito en esta miniserie- que se pasea por el litoral de Manilva y el Puerto de la Duquesa.

Ampliar Robin Wright rodó esta imagen en un yate frente a la costa de Manilva. SUR

Londres es la otra localización de esta producción internacional en la que la suegra Robin Wright tiene como gran oponente a esa novia interpretada por la actriz británica Olivia Cooke, un rostro también popular tras encarnar a la reina Alicent Hightower en la precuela de 'Juego de Tronos', 'La casa del dragón'. El tercero en discordia de este trío es Laurie Davidson, que da vida a Daniel, ese amado hijo que ni por asomo imagina la que se va a montar cuando aparezca por casa con Cherry. La novia.