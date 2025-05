Kiti Mánver, en el Teatro del Soho: «No he sido una superestrella. ¡Para eso hay que valer!»

Está pasando por un momento dulce y no lo oculta. De hecho, María Isabel Ana Mantecón Vernalte, más conocida como Kiti Mánver (Antequera, 1953), transmite ... ese optimismo, tras superar un bache por exceso de trabajo en el que incluso se planteó la retirada. Este fin de semana se estrena en el Teatro del Soho Caixabank de Antonio Banderas con 'Música para Hitler', a las órdenes de Juan Carlos Rubio y junto a su «hermanito» Carlos Hipólito, que da vida al músico Pau Casals durante su enfrentamiento con los nazis. Palabra esta última que está de nuevo en el debate con los bombardeos de Gaza. De ello también habla en esta entrevista la actriz malagueña ganadora del Goya por 'Todo por la pasta' (1991), que asegura que «no vale» para superestrella, que se ha quitado de Instagram para no estar todo el día haciéndose fotos y que este verano estrenará la miniserie 'Dos tumbas', en la que tiene su primer protagonista en televisión. Una producción rodada además en Torrox y en Frigiliana, donde tuvo una plantación de mangos ecológicos, pero se hartó de que se los «birlaran».

-¿Su primera vez en el Teatro del Soho?

-Sí, me estreno. Además el año que yo estaba nominada a los Goya -por 'El inconveniente'- se celebró allí, pero me quedé sin ir porque los finalistas nos conectamos desde nuestras casas por el covid. Así que debuto finalmente.

-¿'Música para Hitler' es la historia de un dilema?

-Bueno, para Pau Casals, un genio de la música y un ser humano único, no lo fue, porque lo tuvo clarísimo desde el principio: dijo no a Hitler y a tocar para él. El que se plantea ese dilema es el personaje del nazi, que duda entre su parte militar y su condición de músico.

-El descubrimiento de la obra es su personaje, Francesca Vidal. ¿Responde al cliché de la mujer detrás del genio?

-Ella fue su discípula y una gran concertista, pero tuvo una enfermedad y terminó siendo su compañera ya que se casó con él en artículo mortis. Y lo que aporta Francesca a la historia es el humor, entrega y apoyo a ese ser humano y artista descomunal que fue Pau Casals. Es un personaje muy interesante y encima hacerlo con mi hermanito Carlos Hipólito ya ni te cuento…

-¿Hermanito?

-Nos llamamos así desde que hicimos de jovencitos, él más que yo, 'Seis personajes en busca de autor'. Entonces nació una amistad fraternal y la hemos mantenido a través del tiempo, no siempre todo lo que quisiéramos, porque esta profesión te une y te separa continuamente. Aunque Carlos y yo formamos una compañía y todo hace ya muchos años. Por eso esta obra es un reencuentro fantástico.

-¿Cómo se llamó la compañía?

-Fue una cooperativa para la representación de 'Sueño de una noche de verano', dirigida por Miguel Narros en los 80. Solo fue para esa obra, aunque luego seguí produciendo más cosas. Fue maravilloso para mí porque ser productora me dio una experiencia y un conocimiento de la profesión muy profundo. Fue duro y, a la vez, estupendo.

-Volviendo al personaje de Francesca. ¿Qué papel jugó en la vida de Casals?

-Pues en cierta manera fue eso de la mujer detrás del genio. Durante los años de exilio, Casals vivió ayudando a los exiliados y dando conciertos en los que recaudación la destinaba a sus compatriotas en el sur de Francia. Su labor fue impresionante y ella fue un apoyo importantísimo. Era su pareja y, en aquel entonces, estaba muy mal visto estar arrejuntaos, así que parte de eso lo han aprovechado los autores Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano que, a partir del hecho real del no a Hitler, han reconstruido lo que pasó dentro de las cuatro paredes de aquella pareja. Por cierto, éste es mi décimo montaje con Juan Carlos, que también es el director.

-¿Décimo? Entonces es la musa de Rubio…

-Ja ja, ya estoy un poco viejecilla para ser musa, así que en todo caso, la decana de las musas. Desde luego, el texto es bellísimo y también duro porque tiene momentos dramáticos importantes y necesarios en estos momentos porque el personaje decide dar incluso su vida porque podrían haberlo quitado en medio como hicieron con muchos artistas, ya que los nazis no se andaban con chiquitas. Está bien que la gente vea que la dignidad está por delante y que puedes decir no a lo que es injusto y malo. Esta función tiene ese valor añadido.

-¿Para quién no interpretaría si estuviera en la posición del protagonista?

-Me encantaría decirte que soy una heroína como Pau Casals, pero no he estado en esa posición. Lo que sí te digo es que tengo conciencia de que en Occidente vivimos en un mundo que cada vez es más irreal porque estamos viviendo de las rentas de destruir a otros. Así que intento ser justa en mi vida y ser coherente con mi manera de pensar. Otra cosa es ponerte a la altura de estos héroes, porque Pau Casal fue un héroe y un ser humano descomunal. Lo veo como un gigante.

-Le pongo un ejemplo cercano. Franco reunía anualmente al mundo de la farándula en el Pardo. ¿Alguna vez ha pensado qué hubiera hecho si le hubieran llamado?

-Pues mira, no hay que ir tan lejos porque. Acabo de ver la serie sobre el triunfo de Massiel en Eurovisión y me recordó que ella también plantó cara y no aceptó el Lazo de Dama de Isabel la Católica para evitar que se lo impusiera Franco. Todos los días hay alguien luchando por la justicia y, en este momento, para mí son las kellys y los vecinos que luchan por la sanidad para que no la destrocen. Así que no hay que irse tan lejos y, en la medida que uno pueda, aunque sea poco, participar. Y a los que dicen que protestar o ir a una manifestación no sirve de nada yo les digo que claro que sirve y que los grandes logros se han conseguido después de mucha lucha y muchas manifestaciones. Por no hablar ya de los palestinos y los genocidios. Hay que ser un poco consciente y si puedes hacer algo, debes hacerlo.

–Usted realiza una obra sobre la resistencia a los nazis a la vez que denuncia la situación de Gaza.

-El ser humano no aprende de los errores. Los mismos sionistas, no digo los judíos, sino los sionistas están haciendo lo mismo que les hicieron al pueblo judío. Los sionistas, insisto. El otro día, en una 'mani', una señora dijo no sé qué de los judíos y le dije no, los judíos no, los sionistas. Y me contestó: «Bueno, judío al fin y al cabo». Y de eso nada. Ese error y esa desinformación la vivimos a diario.

-El espíritu crítico lo lleva por delante.

-Bueno, hablando contigo, pero después soy incapaz. Una debe saber sus limitaciones. Así que cuanto más clara seas es mejor que empezar a decir cosas porque se te ha calentado el pico. Trato de ser prudente.

Ya no quiere retirarse

-Lleva toda la vida en esto y hasta ganó el Goya hace treinta años, aunque ahora la llaman para papeles protagonistas. ¿Pasa por un momento dulce?

-Mi carrera ha sido muy pasito a pasito. He tenido momentos de 'boom' y he hecho cosas estupendas, pero no he estado en un sitio fijo, sino que he sido inquieta. Y si no me salía curro, me lo procuraba con mi productora que era pequeñísima, pobre y paupérrima. Pero ahí andaba dando caña y aprendiendo la vida y el oficio. No he sido una superestrella. ¡Para eso hay que valer! Yo respeto y admiro a la gente que es estrella, y no tengo esa capacidad, ni muchísimo menos. Pero estoy conforme con lo que he sido y aquí estoy después de 55 años de profesión. Empecé jovencita y noto que tengo un huequecito, que se me respeta y mucha gente me quiere. En los últimos 20 años he ido encajando trabajos muy buenos, sin abandonar nunca el teatro, que es mi medio natural. Pero me encanta el cine y las series. De hecho, ahora en julio, se estrenará una miniserie que he hecho de protagonista, por fin. Tengo conciencia del privilegio inmenso de tener una profesión tan maravillosa y de los trabajos magníficos que me están saliendo con compañeros cojonudos de los que sigo aprendiendo. Yo ahora Hollywood no, no, no; piano, piano y, cada vez, más tranquila.

-Hace unos años llegó incluso a hablar de jubilación...

-Antes de la pandemia me quería retirar porque llevaba un tren de trabajo que tampoco quería porque no tenía vida. Ahora que no nos oye nadie, me vino muy bien la pandemia, porque descansé y desde entonces me lo he tomado… pues lo que tenga que ser. No cogerlo todo ni vivir el frenesí. Y me llegó 'El inconveniente' o ese protagonista maravilloso que me ha dado Kike Maíllo en la serie de Netflix 'Las dos tumbas'.

«En Frigiliana tuve una pequeña plantación de mangos ecológicos hace unos años. Pero me harté de que me los birlaran»

-Una serie que, por cierto, rodó en Málaga.

-Sí, la serie se ambienta en la provincia y rodamos en Frigiliana, lo que fue muy especial porque allí tuve una pequeña plantación de mangos ecológicos hace unos años. Pero me harté de que me los birlaran. Esa es otra, la de los campesinos. Lo que trabajan y lo que vivimos gracias a ellos, pero la poca consideración que se les tiene.

-En X tiene una imagen de los dólmenes de Antequera como foto principal. ¿Haciendo patria?

-Me he quitado Instagram porque no quiero estar todo el día echándome fotos y contando que me he comido la galleta pirulí. No soy capaz de hacer eso, ni me llama la atención. La gente joven que haga lo que lo que tenga que hacer. Y me he quedado con Twitter para no desconectar con otro tipo de información. Y mi participación es de apoyo; con lo que estoy retuiteando ya se ve cómo pienso. No quiero entrar en esa cosa de insultos y movidas. Y por supuesto, lo que tengo ahí son los dólmenes de Antequera y cada día busco la foto que ponen desde dentro de Menga con la Peña de los Enamorados y, ya que me lo brindan mis paisanos, doy los buenos días y de camino que se vea mi pueblo.