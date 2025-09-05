El pequeño pueblo de Málaga que se convierte en número 1 mundial en Netflix con la serie 'Dos Tumbas'

En apenas 24 horas ya estaba en el número 1 en España. Lo fulgurante de su éxito en casa auguraba que la serie iba ... a arrasar en Netflix, aunque faltaba saber si en el resto del mundo también iba a tener la misma pegada. Y la respuesta es: sí. 'Dos tumbas', el 'thriller' de solo tres episodios rodado en Málaga y creado por los escritores que se esconden tras la marca Carmen Mola, ha reventado la lista internacional de la plataforma estadounidense y encabeza en su primera semana el ranking de series de habla no inglesa con 8,6 millones de visualizaciones. Un éxito que apunta directamente a uno de los pueblos más coquetos de la Axarquía, Frigiliana, donde se ambienta esta trama sobre la desaparición de un par de chicas durante la feria de la localidad.

Casi una decena de veces se repite el nombre de Frigiliana en el primer episodio de esta producción, que ha seguido los pasos de 'La chica de nieve', también rodada en Málaga, para convertirse en número 1 en el mundo en el 'top ten' de Netflix. Así, además de España, la miniserie ha escalado a lo más alto en las listas de otros 13 países, convirtiéndose sobre todo en un fenómeno en Hispanoamérica al liderar las preferencias de los espectadores en México, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Martinica, Panamá, Uruguay y Venezuela. Además, en Europa, también ha subido a lo más alto de las visualizaciones en Polonia, Turquía y Rumanía.

Ampliar Zoé Arnao y Nadia Vilaplana dan vida a las jóvenes que desaparecen en la feria de Frigiliana. Jorge Fuembuena. Netflix

El formato de miniserie de tres episodios de 'Two Graves' -como se anuncia internacionalmente 'Dos tumbas'- invita a 'maratonear' y ver este relato de una sentada, lo que unido al argumento directo y contundente de los guionistas Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero -que publican sus novelas con el pseudónimo Carmen Mola- se ha convertido en la fórmula ganadora de esta producción de Sábado Películas para Netflix. El personaje central recae en la antequerana Kiti Mánver, que da vida a la abuela coraje de esta trama junto a otros dos actores con los que compartía reparto en la popular serie 'La casa de papel', Hovik Keuchkerian y un transformado Álvaro Morte, que pasa de ser el 'Profesor' a recuperar su acento andaluz para su papel de padre y mafioso en esta serie.

Ampliar Kiti Mánver, Hovik Keuchkerian y Nonna Cardoner, en una escena rodada en un restaurante de la playa de Vilches de Torrox. Jorge Fuembuena. Netflix

Frigiliana ha vivido la mejor promoción posible ya que su nombre ha dado la vuelta al mundo gracias al éxito de 'Dos tumbas'

En la lista de lo más visto de Netflix de producciones de habla no inglesa, 'Dos tumbas' supera a la producción coreana 'Bon appétit, majestad', una comedia romántica con toques fantásticos, y a la brasileña 'Los ríos del destino', sobre la desaparición de una joven y las redes de tráfico sexual. Paradójicamente, estos tres títulos son todos miniseries lo que revela los gustos del público por las tramas sin muchos capítulos -hasta cuatro en estos casos- y con final cerrado. Aunque visto el éxito mundial de estos formatos no sería de extrañar que los guionistas se buscaran una forma de continuar las tramas.

Ampliar El personaje de Kiti Mánver, llegando a la mansión de Huerta del Conde, en la capital. Jorge Fuembuena. Netflix

Una prolongación con la que estaría encantada Frigiliana que, durante la última semana, ha vivido la mejor promoción posible ya que su nombre ha dado la vuelta al mundo y ha llegado a millones de espectadores, que han conocido sus casas blancas, su encanto andaluz y sus campos de vides a través de la pantalla de Netflix. Junto a la localidad axárquica, los otros escenarios que se lucen en la serie son Torrox, en cuya playa de Vilches se encuentra el restaurante del padre de una de las desaparecidas (encarnado por Keuchkerian), y la lujosa hacienda Huerta del Conde de Pinares de San Antón, en la capital, donde se ambienta la mansión del mafioso y progenitor de la otra chica (interpretado por Morte).