'Dos tumbas', la serie de Netflix rodada en Málaga, ya es número 1 en España

'La chica de nieve' ya tiene compañía en la lista de las series malagueñas más vistas de Netflix. El último lanzamiento nacional de la ... plataforma norteamericana, el 'thriller' 'Dos tumbas', se estrenó el pasado viernes con una potente historia sobre la desaparición de dos adolescentes en la localidad malagueña de Frigiliana y, en apenas 24 horas, ha escalado hasta el número 1 de las ficciones más vistas en España de la operadora de 'streaming'.

Esta historia con el sello de la novelista Carmen Mola y dirigida por Kike Maíllo ('Toro') ha sido un éxito fulgurante que ha desbancado del puesto de honor la segunda temporada de la serie 'Miércoles', que figuraba al frente de los títulos más reproducidos de Netflix hasta la semana pasada. 'Dos tumbas' ha convencido con su historia de intriga sobre la desaparición de dos chicas, un caso sin resolver que hará que la abuela de una ellas se lance a una investigación obsesiva tras una verdad que se transforma en venganza.

El formato de miniserie de tres episodios invita a 'maratonear' y ver este relato de una sentada, lo que unido al argumento directo y contundente de los guionistas Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero -que en versión novela han adoptado la marca Carmen Mola- se ha convertido en la fórmula ganadora de esta producción que tiene como personaje central a la antequerana Kiti Mánver, que da vida a la abuela coraje de esta trama junto a otros dos actores con los que compartía reparto en la popular 'La casa de papel', Hovik Keuchkerian y un transformado Álvaro Morte. Ambos dan vida a los padres de las jóvenes desaparecidas.

Ampliar Álvaro Morte, en la serie 'Dos tumbas'. Jorge Fuembuena. Netflix

El nombre de Frigiliana es el que más suena en esta intriga de Netflix. Así, el reconocible urbanismo de casas blancas de la villa acapara el escenario principal de esta trama, que también recurre a escenas costeras en Torrox, la playa de Vílchez de Nerja y a una localización de moda en la capital malagueña, la mansión Huerta del Conde de Pinares de San Antón, donde reside el traficante de drogas y progenitor de una de las chicas (Morte). Un mapa de escenarios que este 'thriller' completó con secuencias grabadas en Barcelona y Almería.

También triunfa una película ambientada en Málaga

El éxito fulgurante de la serie 'Dos tumbas' ha coincidido con otro incontestable triunfo en la plataforma que también se ha grabado en la provincia, pero en la categoría de películas: 'El Correo'. La película de Daniel Calparsoro sobre el blanqueo de dinero y la corrupción con epicentro en Marbella se encuentra en este momento en el segundo puesto de lo más visto de Netflix en España, aunque hasta la semana pasada figuraba en el número 1. Esta película ha tardado en llegar a la plataforma en nuestro país -antes se estrenó en Movistar-, pero sí lo hizo en el resto del mundo a través de la operadora de la icónica 'N' roja hace un año y entonces ya lideró el 'top 10' de los filmes de habla no inglesa.

«La Costa del Sol es el puto paraíso», asegura el aprendiz de delincuente interpretado por Arón Piper en esta producción en la que también figuran el capo Luis Tosar y el imprescindible Luis Zahera. Bajo el eslogan de 'basado en hechos reales', la película narra la historia de un tipo espabilado de Vallecas que se convierte en correo belga de dinero negro con destino a refugios fiscales. Un dinero ilícito que, una vez legalizado, regresa con billete de vuelta al negocio inmobiliario de Marbella en la época previa a la 'Operación Malaya' en la que las comisiones crecían tan rápido como las grúas de la construcción.