La lista de Netflix ya está encabezada por la miniserie ambientada en Málaga 'Dos tumbas'. SUR

'Dos tumbas', la serie de Netflix rodada en Málaga, ya es número 1 en España

El éxito de la producción ambientada en Frigiliana coincide con otro 'thriller' rodado en la provincia en lo alto de la lista de películas, 'El correo'

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:27

'La chica de nieve' ya tiene compañía en la lista de las series malagueñas más vistas de Netflix. El último lanzamiento nacional de la ... plataforma norteamericana, el 'thriller' 'Dos tumbas', se estrenó el pasado viernes con una potente historia sobre la desaparición de dos adolescentes en la localidad malagueña de Frigiliana y, en apenas 24 horas, ha escalado hasta el número 1 de las ficciones más vistas en España de la operadora de 'streaming'.

