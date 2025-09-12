Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga

La producción coreana se ha globalizado gracias al fenómeno de 'El juego del calamar' y los k-dramas, que han inundado las plataformas de 'streaming' ... como un 'hallyu' (ola coreana). Esa marea ha llegado también a Málaga que, desde el pasado miércoles, acoge el rodaje de la serie 'Surely Tomorrow' (Seguramente mañana), protagonizada por una de las grandes estrellas de esta cinematografía asiática, Park Seo-Joon. Actor con eterna cara de veinteañero del k-cine (korean-cine), está considerado el rey de los dramas románticos en su país y ya ha puesto un pie en Hollywood con la superproducción 'The Marvels' (2023), secuela de 'Capitana Marvel'. Sus 25 millones de seguidores en Instagram andan revolucionados con su presencia en Málaga, donde el actor ha sido el más buscado en el set instalado en la plaza de Camas y calle San Agustín, donde se ha grabado este viernes esta producción que estrenará Prime Video.

Ampliar El equipo de la serie, tomando posiciones ante el cine Albéniz, durante el rodaje de una escena. Migue Fernández

La plaza de Uncibay y Molina Lario también han sido otras de las localizaciones de esta serie coreana en la capital malagueña, que seguirá rodándose la semana que viene y tiene previsto filmar escenas en Marbella. Junto a Seo-Joon, que llegó esta semana a Málaga procedente de Dubai, la cinta está coprotagonizada por otra popular actriz de Corea del Sur, Won Ji-An ('Squid Game' y 'Heartbeat'), el otro vértice de este drama romántico sobre las segundas oportunidades.

Aunque los actores no son muy populares en España, la pareja levanta pasiones en Corea del Sur, por lo que durante el rodaje cuentan con una equipo de protección y su presencia no ha pasado desapercibida esta jornada en el centro de Málaga. Cazar una foto o un vídeo de la pareja ha sido la misión imposible que muchos han intentado mientras grababan una escena en la calle.

Ampliar Park Seo-Joon y Won Ji-An dan vida a una pareja que se reencuentra en la serie 'Surely Tomorrow'. Prime Video

Según ha anunciado Amazon, 'Surely Tomorrow', que está dirigida por Lim Hyun-uk y Yu Young-ah, cuenta la historia de Lee Kyeong-do (al que da vida Park) y Seo Ji-woo (Won), unos jóvenes que se enamoran con veintipocos años y viven una apasionada historia hasta que finalmente se separan. Años después, vuelven a encontrarse, pero el destino los pone en una situación difícil, ya que el joven, ahora periodista, investiga un caso que afecta al marido de su antigua pareja.

Ampliar El equipo de grabación de la serie coreana, camino de la Plaza de Camas para el rodaje de escenas de la serie. Migue Fernández

La escena rodada este viernes se ha filmado a las puertas de la Iglesia de San Agustín, donde el personaje Park Seo-Joon espera a Won Ji-An, a la que sorprende de espaldas. Tras el 'corten', la 'troupe' ha levantado las carpas y los camiones para trasladarse a la calle Alcazabilla, para seguir con la grabación en una cafetería.

Producida por la compañía surcoreana SLL ('The Tale of Lady Ok' y 'The Art of Negotiation'), Studios In, la andaluza Flow Studio y la empresa de 'services' mallorquina Campos Films, la serie es la primera producción internacional que abre la agenda de rodaje del último cuatrimestre del año, habitualmente generoso en grabaciones por la bondad del clima en la provincia de Málaga. El casting ha sido dirigido por la agencia malagueña Modexpor ('Juego de Tronos'), en cuya selección de extras, figurantes y personajes episódicos han incluido perfiles muy concretos, como un doble con parecido a Picasso, actores jóvenes de etnia negra o mulatos e intérpretes de 45 a 60 años con inglés medio.