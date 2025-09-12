Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Park Seo-Joon (centro) y Won Ji-An (derecha), en el Vegetariano de Alcazabilla durante el rodaje este viernes. Migue Fernández

Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga

Con 25 millones de seguidores, el actor revoluciona las calles con su nuevo trabajo, 'Surely Tomorrow'

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:49

La producción coreana se ha globalizado gracias al fenómeno de 'El juego del calamar' y los k-dramas, que han inundado las plataformas de 'streaming' ... como un 'hallyu' (ola coreana). Esa marea ha llegado también a Málaga que, desde el pasado miércoles, acoge el rodaje de la serie 'Surely Tomorrow' (Seguramente mañana), protagonizada por una de las grandes estrellas de esta cinematografía asiática, Park Seo-Joon. Actor con eterna cara de veinteañero del k-cine (korean-cine), está considerado el rey de los dramas románticos en su país y ya ha puesto un pie en Hollywood con la superproducción 'The Marvels' (2023), secuela de 'Capitana Marvel'. Sus 25 millones de seguidores en Instagram andan revolucionados con su presencia en Málaga, donde el actor ha sido el más buscado en el set instalado en la plaza de Camas y calle San Agustín, donde se ha grabado este viernes esta producción que estrenará Prime Video.

