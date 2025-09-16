Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los cuatro Chorys, Yeyo Llagostera, Luis Ortiz, Jorge Morán y Antonio Arribas, junto a Miguel Ríos y unos amigos. Yolaperdono/Chester Media

Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años

Yeyo Llagostera narra en primera persona la fiesta continua que vivió en los 70 y 80, junto Luis Ortiz, Jorge Morán y Antonio Arribas

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:25

A mediados de los 80, el histriónico Richard Pryor triunfó en la cartelera con una comedia de Hollywood sobre un don nadie que heredaba una ... fortuna. El giro del argumento era que, antes de recibir el dinero, tenía que superar una prueba: gastarse 30 millones de euros en apenas un mes. Se tituló 'El gran despilfarro' y, aunque parezca ficción, no lo fue. Por aquella misma época, cuatro tipos estaban protagonizando en primera persona aquella misma vida excesiva en Marbella. Dilapidando un legado de 1.000 millones de pesetas -unos 60 millones de euros al cambio actual- que les dio para vivir a todo trapo: 14 vueltas al mundo, apuestas al rojo en casinos, inversión en negocios ruinosos y bailes hasta el amanecer con Liza Minnelli, Brigitte Bardot, Cristina Onassis, Sean Connery o Lola Flores. Ellos fueron los reyes de la fiesta. Una fiesta continua. Se hacían llamar 'Los Chorys' y su hazaña llega a la pantalla en una docuserie que se ha presentado este martes en el South International Series Festival que se celebra en Cádiz.

