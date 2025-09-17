Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga

El delincuente, que también empujó al marido, se ensañó con ella y le propinó patadas y puñetazos por todo el cuerpo

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:07

Una mujer de unos 70 años ha ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Málaga tras recibir una brutal paliza ... de un ladrón al que sorprendió mientras robaba en su casa. Su marido también fue agredido por el delincuente, aunque en su caso las lesiones fueron más leves. La Policía Nacional ya ha detenido al presunto autor.

