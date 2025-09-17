Un vuelo de Málaga a Estocolmo se da la vuelta por un pasajero enfermo a bordo
La tripulación de Ryanair regresó al aeropuerto malagueño tras virar a la altura de Ciudad Real y los controladores le dieron prioridad para aterrizar
Málaga
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:42
Un vuelo de Ryanair desde Málaga a Estocolmo (Suecia) ha tenido que dar media vuelta a la altura de Ciudad Real y regresar al punto ... de origen cuando llevaba menos de media hora en el aire.
La razón, según informa la cuenta de Controladores Aéreos @controladores en la red X, es que la tripulación ha informado de que tenían un pasajero «con pérdida de consciencia» a bordo, que estaba siendo atendido por sanitarios que iban en el mismo avión.
Bajo la coordinación del centro de control de Enaire en Sevilla y la torre de Málaga, se ha facilitado a esta aeronave un descenso continuado, mientras los controladores iban desviando otros tráficos para darle la máxima prioridad.
Así, se ha organizado para el avión afectado una aproximación recortada a la pista 13 (la que se utiliza habitualmente para despegues), y se ha dado aviso al aeropuerto de Málaga para movilizar a los sanitarios, que han recibido y atendido al pasajero enfermo justo después de aterrizar.
