Un vuelo de Málaga a Estocolmo se da la vuelta por un pasajero enfermo a bordo

Un vuelo de Ryanair desde Málaga a Estocolmo (Suecia) ha tenido que dar media vuelta a la altura de Ciudad Real y regresar al punto ... de origen cuando llevaba menos de media hora en el aire.

La razón, según informa la cuenta de Controladores Aéreos @controladores en la red X, es que la tripulación ha informado de que tenían un pasajero «con pérdida de consciencia» a bordo, que estaba siendo atendido por sanitarios que iban en el mismo avión.

Bajo la coordinación del centro de control de Enaire en Sevilla y la torre de Málaga, se ha facilitado a esta aeronave un descenso continuado, mientras los controladores iban desviando otros tráficos para darle la máxima prioridad.

Así, se ha organizado para el avión afectado una aproximación recortada a la pista 13 (la que se utiliza habitualmente para despegues), y se ha dado aviso al aeropuerto de Málaga para movilizar a los sanitarios, que han recibido y atendido al pasajero enfermo justo después de aterrizar.