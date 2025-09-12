Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
La Guardia Civil ha desalojado a los pasajeros problemáticos para que el avión pueda retomar el viaje con destino a la Costa del Sol
Málaga
Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:34
Suma y sigue en la serie de altercados que se están produciendo este verano en vuelos con origen o destino en grandes enclaves turísticos como ... es la Costa del Sol. La tripulación de un vuelo de la compañía Eurowings procedente de Hamburgo y con destino al aeropuerto de Málaga ha informado de que llevaba «varios pasajeros conflictivos» a bordo.
Así lo ha informado la cuenta de Controladores Aéreos (@controladores) en la red social X, que detalla que los responsables de la aeronave han solicitado desviarse al aeródromo de Madrid Barajas, al tiempo que han solicitado presencia policial a su llegada.
Los controladores de la torre madrileña les han facilitado el descenso prioritario y el aterrizaje en la pista 18R, a la vez que se ha coordinado la presencia de varios agentes de la Guardia Civil a su llegada, para llevar a cabo el desalojo.
Tras este incidente, el avión ha podido retomar el vuelo hacia su destino final, en la Costa del Sol, hasta donde llegará con un retraso motivado por estas penosas circunstancias.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.