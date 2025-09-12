Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»

Suma y sigue en la serie de altercados que se están produciendo este verano en vuelos con origen o destino en grandes enclaves turísticos como ... es la Costa del Sol. La tripulación de un vuelo de la compañía Eurowings procedente de Hamburgo y con destino al aeropuerto de Málaga ha informado de que llevaba «varios pasajeros conflictivos» a bordo.

Así lo ha informado la cuenta de Controladores Aéreos (@controladores) en la red social X, que detalla que los responsables de la aeronave han solicitado desviarse al aeródromo de Madrid Barajas, al tiempo que han solicitado presencia policial a su llegada.

Los controladores de la torre madrileña les han facilitado el descenso prioritario y el aterrizaje en la pista 18R, a la vez que se ha coordinado la presencia de varios agentes de la Guardia Civil a su llegada, para llevar a cabo el desalojo.

Tras este incidente, el avión ha podido retomar el vuelo hacia su destino final, en la Costa del Sol, hasta donde llegará con un retraso motivado por estas penosas circunstancias.