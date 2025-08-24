Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del domingo, 24 de agosto de 2025

SUR

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:40

Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos

LEER LA NOTICIA

Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia

LEER LA NOTICIA

Los autobuses movieron a más de 1,5 millones de viajeros durante la Feria de Málaga

LEER LA NOTICIA

Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada

LEER LA NOTICIA

La Patrona de Málaga llega a la Catedral para sus cultos

LEER LA NOTICIA

Málaga registrará dos de cada 10 cánceres de cabeza y cuello diagnosticados en Andalucía en 2025

LEER LA NOTICIA

La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?

LEER LA NOTICIA

Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

LEER LA NOTICIA

Canela Party: noche de guitarrazos y máscaras en Torremolinos

LEER LA NOTICIA

Antonio Gala, influencer tras su muerte

LEER LA NOTICIA



