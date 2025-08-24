Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joyce Manor, potencia punk en el Canela Party. J. R. C.

Canela Party: noche de guitarrazos y máscaras en Torremolinos

Miles de disfraces y un magnífico surtido de punk y rock, con su buena dosis de electrónica, para despedir a un festival que, dicen los que saben, «se sostiene solo»

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:19

Parecía que Lluis había cogido el albornoz de cortesía de su hotel y las pantuflas y se había ido al Canela Party, así, sin pensarlo ... más, pero su atuendo era un homenaje a una de las mejores series de la historia. «Vengo de Tony Soprano, de cuando le ocurre lo de los patos en la piscina», explicó este alicantino treintañero, que reproducía a la perfección lo que llevaba puesto el icónico personaje, interpretado por James Gandolfini, que en paz descanse, cuando le da un vahído que es el meollo de toda la trama. No menos sutil era la elección de su compañero Pablo, que se había inspirado en Ralph Wiggum, de los Simpsons, cuando dice aquello de «soy Idaho» en una actividad escolar sobre los estados de EE UU. El grupo, completado por Alex y Core, pisaba por primera vez el festival de Torremolinos y todo era satisfacción en el día grande de la programación, el de la fiesta de disfraces.

