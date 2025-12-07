SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025 La Redaccion galardona en esta edición a Ibón Navarro, Antonia Gutiérrez, Carolina Navarro, Carlos García-Galán, Airzone, Delaossa y Paco Ávila

SUR Málaga Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:18 Comenta Compartir

La Redacción de SUR ya ha elegido a los Malagueños del Año 2025, galardones que cumplen su XXVI edición. Tras la votación secreta en la que han participado los periodistas del diario, han sido elegidos siete personas y entidades de Málaga referentes en sus respectivos ámbitos.

En el apartado de Empresas, el reconocimiento recae en Airzone, una compañía referente internacional con sus sistemas de control de climatización, calidad del aire y domótica.

La catedrática de Biología Celular Antonia Gutiérrez es un referente en el estudio del cerebro humano y de la enfermedad de Alzheimer además de liderar el grupo de investigación 'NeuroAD', por ello recibirá el galardón en la categoría de Investigación. Mientras que subdirector del Programa Gateway en la NASA, el veleño Carlos García-Galán ha sido galardonado con el premio en la categoría de Sociedad.

El entrenador del Unicaja de Baloncesto, Ibon Navarro, recogerá el premio Malagueño del Año en el apartado de Deportes en reconocimiento a su trayectoria desde que en 2022 se hizo cargo del conjunto cajista, que en este periodo ha ganado siete títulos. Mientras que en Cultura se reconoce al rapero Delaoosa, un icono español en su género.

Los periodistas de SUR también han premiado la trayectoria deportiva de Carolina Navarro, la jugadora de pádel más laureada a nivel mundial en su deporte, así como la trayectoria empresarial de Paco Ávila, una figura clave tanto en el ámbito de la innovación educativa como en el ecosistema emprendedor.

La gala, organizada por SUR y Unicaja Banco, se celebrará el jueves 11 de diciembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga a partir de las 19.30 horas en una ceremonia donde se darán cita representantes de los diferentes sectores sociales y las principales autoridades institucionales.

Ibon Navarro El técnico con más títulos en la historia del Unicaja

Ampliar Ibon Navarro, en un partido. Salvador Salas

Cuando Ibon Navarro se hizo cargo del Unicaja en febrero de 2022, el club vivía el peor momento de su historia con el equipo bordeando los puestos de descenso. Tras salvar los muebles esa temporada comenzó la mayor regeneración de la plantilla que ha acometido el club en su trayectoria, donde el técnico se implicó al máximo con la dirección deportiva para fichar un equipo casi nuevo. Sin saberlo entonces, se habían puesto las bases para ganar siete títulos de forma consecutiva, algo pocas veces visto en la historia del baloncesto nacional y europeo.

Una trayectoria triunfal que comenzó ganando la Copa del Rey en Badalona tras ganar de forma épica al Barcelona, remontar al Madrid y ganar al Tenerife en la final. Desde entonces, el Unicaja ha sido una máquina de ganar títulos: una nueva Copa del Rey en 2025, dos Champions, dos Copa Intercontinental y una Supercopa. Imposible ganar tanto en tan poco tiempo. Ibon Navarro se ha convertido en el técnico más laureado del Unicaja y también en el que acumula el mejor porcentaje de triunfos.

Paco Ávila Un emprendedor clave en la innovación educativa

Ampliar Paco Ávila, presidente de UTAMED. Dani Maldonado

Paco Ávila, fundador e inversor en tres de las cuatro compañías andaluzas que han conseguido mayor valoración en el mundo del emprendimiento —MEDAC, Playtomic y CoverManager— ha dejado una huella indeleble en el panorama educativo y empresarial de Málaga y de toda España. Su trayectoria, marcada por el éxito y la visión estratégica, lo ha convertido en una figura clave tanto en el ámbito de la innovación educativa como en el ecosistema emprendedor. Actualmente ejerce como presidente de UTAMED (Universidad Tecnológica del Atlántico Mediterráneo), que ha logrado materializar un proyecto educativo ambicioso, que ya cuenta con más de 1.500 alumnos, postulándose como un referente en la formación universitaria en tan sólo su primer año de andadura.

Antes de fundar UTAMED, Paco Ávila construyó una carrera de éxito creando y vendiendo compañías lo que le permitió ganar la experiencia y la visión necesarias para emprender su mayor reto hasta la fecha: transformar la educación superior en un modelo más dinámico y adaptado a las necesidades del futuro.

Carolina Navarro La jugadora de pádel más laureada de su deporte

Ampliar Carolina Navarro con su pala de pádel. Marilú Báez

De padre español y madre sueca, Carolina Navarro Bjork es historia viva del pádel, un estandarte y una leyenda de este deporte, donde es la jugadora más laureada. A sus 49 años, acaba de poner fin a su trayectoria en las pistas en Acapulco (México) en la que era su trigésima primera campaña al máximo nivel, pasando por todos los circuitos que ha tenido esta disciplina, desde unos inicios menos estructurados hasta su situación actual, cuando es un deporte ya plenamente profesionalizado.

La malagueña que, empezó a los 9 años en el tenis, se pasó a los 19 al pádel, donde posee un palmarés donde aparece que ha sido doce veces campeona de España, ha logrado más de un centenar de títulos internacionales, y ha conseguido ser tres veces campeona del mundo por parejas y tetracampeona mundial por equipos.

Durante su carrera fue un referente también en la reivindicación de que se igualaran los premios femeninos a los masculinos en el circuito, y ha encontrado una digna sucesora a nivel local en la joven paleña Bea González.

Delaossa Un rapero influyente orgulloso de su barrio de El Palo

Ampliar Delaossa es un referente del rap. sur

Delaossa es hoy, a sus 32 años, un referente absoluto del rap español y uno de los artistas más influyentes de la escena urbana. Tras un intenso año alejado de los focos, 2025 representa el regreso del músico malagueño a la primera línea con 'La Madrugá', un disco que le confirma como una de las voces más interesantes e inquietas de su generación.

Nacido y criado entre los espigones y la arena de las playas de El Palo, el barrio no es sólo el lugar al que siempre vuelve. Las calles y las gentes de El Palo explican su carácter y forman parte de su identidad. Un orgullo de barrio obrero y una conciencia de clase que atraviesan todas sus canciones, donde poesía, ritmo y cultura urbana conviven con naturalidad. Un universo creativo que desborda etiquetas, con un rap clásico y narrativo que tiene toques de música latina, que hace guiños al funk, el jazz y al soul, y que no esconde su sensibilidad andaluza.

Delaossa no busca la épica, sino la verdad. Y en ese camino canta a lo cotidiano y a lo profundamente personal. Es hijo, como él mismo dice, de un «barrio chico y sueños grandes».

Airzone Una empresa líder en la innovación en climatización

Ampliar Antonio Mediato, fundador de Airzone. Migue Fernández

Airzone, fundada por Antonio Mediato en 1997, es un fabricante internacional de referencia en el sector de la climatización y la calidad del aire, con sede central en Málaga, desde donde diseña, fabrica y distribuye soluciones tecnológicas orientadas a mejorar el confort, la eficiencia y la sostenibilidad en los edificios. A lo largo de sus más de 27 años de trayectoria ha consolidado un equipo de más de 600 profesionales y ha instalado más de 400.000 sistemas en 68 países de todo el mundo. En 2025 se ha alcanzado una facturación de 110 millones de euros.

Su actividad se centra en el desarrollo de soluciones de control de climatización, calefacción y ventilación, integradas en sistemas inteligentes capaces de optimizar el confort y reducir de forma significativa el consumo energético. A estas capacidades se suma la incorporación del control de la calidad del aire interior, un ámbito en el que Airzone ha desarrollado tecnología que permite eliminar hasta el 98% de partículas nocivas y mejorar la salubridad de los espacios.

Antonia Gutiérrez Una referente en el estudio del cerebro y el Alzheimer

Ampliar Antonia Gutiérrez, en el laboratorio. Ñito Salas

Su amor por la neurociencia fue un flechazo nada más empezar la carrera de Biología, cuando en las clases de Histología descubrió el «asombroso» mundo del sistema nervioso bajo el microscopio y quedó cautivada por la «belleza y complejidad de las neuronas». Aquello marcó una carrera científica muy prolífica, que ha convertido a Antonia Gutiérrez en un referente en el estudio del cerebro humano y de la enfermedad de Alzheimer. Más que soñar con una cura única y definitiva, aspira a lograr avances que consigan retrasar el desarrollo de los síntomas al menos 5 o 10 años.

Nacida en Chiclana de la Frontera, vive en Torremolinos desde los dos años, es catedrática de Biología Celular de la UMA, lidera el grupo de investigación 'NeuroAD' (un macrogrupo especializado en investigar enfermedades neurodegenerativas) e investigadora principal del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA-Plataforma Bionand) y del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned). Además, es presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia.

Carlos García-Galán Un veleño en el corazón de la NASA

Ampliar García-Galán, frente a una réplica de la cápsula Orión. Sur

De niño, en su Vélez-Málaga natal, Carlos García-Galán soñaba ser astronauta y con 18 años salió de Torre del Mar rumbo a EE.UU., decidido a hacer todo lo posible para cumplir ese anhelo. Lo de embarcarse en una nave espacial al final no pudo ser, pero a cambio Carlos García-Galán se ha convertido en un experto en construirlas. Con 23 años entró a trabajar en la NASA, donde dio sus primeros pasos en el Centro de Control de Misiones de la Estación Espacial Internacional de Houston. Lleva 18 años en la agencia americana y su ascendente trayectoria le ha llevado a ser nombrado, hace un año, subdirector (deputy manager) del Programa Gateway de la NASA, que persigue establecer el primer puesto avanzado orbital en torno a la luna. Este programa es una pieza clave de la misión Artemis, que tiene el simbólico objetivo de llevar de nuevo al ser humano a pisar nuestro satélite.

Este ingeniero aeroespacial, nacido en 1972, trabaja en las instalaciones de la NASA en Houston (Texas), atesora 27 años de experiencia en vuelos espaciales tripulados y ha participado en varios programas espaciales.

Reporta un error