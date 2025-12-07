Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga

Una multa de 6.600 euros. Es la pena que ha recaído en un joven por propinar una paliza a otro chico y agredir sexualmente ... a su novia, con la que se propasó a las puertas de una discoteca de Málaga.

El Juzgado de lo Penal número 7 de la capital ha condenado al procesado por un delito de lesiones leves por los golpes que propinó al joven, así como por un delito de agresión sexual de menor entidad sobre la novia de éste.

Los hechos que declara probados la sentencia ocurrieron sobre las 5:30 horas del pasado 9 de febrero. La chica había discutido con su novio en la puerta de una discoteca del Centro de la ciudad.

Según la resolución judicial, que no es firme, la joven se encontraba sentada cuando se le acercó el ahora condenado y le preguntó de forma insistente si estaba bien.

La muchacha le contestó que sí, que estaba bien y que quería continuar hablando con su novio, por lo que se levantó para marcharse y le dio la espalda al procesado.

En ese momento, según el fallo, el individuo se aproximó a ella y, «con el propósito de atentar contra la libertad sexual de la víctima», se aproximó a ella y «contactó su zona pélvico-genital» con los glúteos de la chica.

La víctima se sintió «incómoda» ante esa circunstancia y se giró para recriminarle al procesado su conducta. El novio, que estaba cerca, se percató de la situación y se encaró con él.

A partir de ese momento, se originó una pelea entre ambos, aunque, al parecer, el acusado iba acompañado de dos amigos. Durante la disputa, el procesado le lanzó «golpes y puñetazos» al novio de la chica, llegando a arrancarle un pendiente de una oreja.

El hombre sufrió una erosión en el lóbulo izquierdo, erosiones en la zona de las últimas costillas de la parrilla izquierda y también en la zona cervical y el antebrazo izquierdo. Tardó ocho días en curarse.

El juzgado ha impuesto al acusado una multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios por los tocamientos a la chica, a los que se suman dos meses más por 10 euros.