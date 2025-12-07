El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez

La pregunta de cuándo empieza la Navidad tiene una respuesta menos emocional de lo que parece. Empieza cuando cada ayuntamiento decide cuánto está dispuesto a ... gastar para encenderla. Y ese momento, cada año, llega un poco antes, con más luces, más contratos y más competencia por un lugar en el mapa navideño de España.

Todo este despliegue económico y la carrera por competir con ciudades vecinas tiene un beneficiario claro: las empresas que fabrican y alquilan la Navidad. Un sector silencioso, poco conocido por el público, pero que concentra buena parte del negocio municipal en unas pocas manos.

Detrás de los grandes montajes navideños aflora un mercado muy concentrado en apenas un puñado de empresas que se repite de municipio en municipio. Nombres como Iluminaciones Ximénez –y su filial catalana–, Elecfes, Blachere, ICTT, Creaciones Luminosas o Marcelino Martínez Nieto aparecen de forma casi sistemática en los pliegos, desde las capitales de provincia hasta las localidades de tamaño medio. Son compañías especializadas, con presencia nacional y capacidad logística para asumir campañas que cada año empiezan antes y exigen más volumen, más estructuras y más rapidez de instalación.

Esa concentración convierte la Navidad municipal en un negocio altamente especializado, donde unas pocas firmas acaparan contratos en media España y marcan, en la práctica, el estándar estético y técnico del alumbrado. También ayuda a explicar por qué muchos ayuntamientos recurren a los mismos proveedores campaña tras campaña: son los únicos con catálogo suficiente, personal propio y capacidad para montar desde arcos básicos hasta bolas 3D, abetos gigantes o poblados temáticos completos. La competencia existe, pero está limitada por un mercado donde la barrera de entrada no es solo económica, sino también logística y creativa.

La letra pequeña de los contratos revela también una Navidad cada vez más parecida a un catálogo 'online'. El Ayuntamiento de Forcall (Comunidad Valenciana) ha adjudicado la «decoración navideña para los establecimientos municipales» a Amazon Business EU, sucursal en España, y por casi 500 euros: la Navidad municipal encargada directamente a través de la misma plataforma donde se compran cápsulas de café o papel de oficina.

En la competición por el impacto visual, muchos ayuntamientos han pasado del arco luminoso clásico a las estructuras gigantes. Graus (Huesca) alquila un abeto navideño únicamente para la Plaza Mayor o Berja (Almería) invierte en los elementos decorativos de un «poblado navideño» completo. El alumbrado deja de ser solo iluminación para convertirse en escenografía: espacios pensados para hacerse fotos, compartir en redes y reforzar la imagen de marca del municipio.