Un muerto en un accidente múltiple que obliga a cortar la autovía en Marbella
En siniestro se han visto implicados al menos dos coches y una motocicleta
Málaga
Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:54
Un hombre ha perdido la vida en un grave accidente ocurrió a primera hora de la mañana de este domingo 7 de diciembre en la ... autovía A-7 a su paso por el núcleo poblacional de San Pedro de Alcántara, en Marbella.
En el siniestro, que se registró a las 7.05 horas, se han visto implicados al menos dos turismos y una motocicleta. Según las primeras informaciones, el conductor de uno de los coches ha perdido la vida en el accidente, que ha sido muy aparatoso.
Fuentes del Centro de Gestión de Tráfico informaron de que se ha tenido que cortar la calzada de la autovía en sentido Málaga y que se está desviando la circulación por un carril de servicio.
