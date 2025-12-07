Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josele

Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga

Los accidentes se han producido en Ronda y en Marbella, donde se ha tenido que cortar la autovía

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:26

Comenta

Madrugada negra en las carreteras de la provincia de Málaga. Tres personas han fallecido y otras seis han resultado heridas, la mayoría de gravedad, en ... varios accidentes de tráfico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  4. 4 Un muerto en un accidente múltiple que obliga a cortar la autovía en Marbella
  5. 5 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  6. 6 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  7. 7 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  8. 8 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  9. 9 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  10. 10 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga

Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga