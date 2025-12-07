Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
Los accidentes se han producido en Ronda y en Marbella, donde se ha tenido que cortar la autovía
Málaga
Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:26
Madrugada negra en las carreteras de la provincia de Málaga. Tres personas han fallecido y otras seis han resultado heridas, la mayoría de gravedad, en ... varios accidentes de tráfico.
El último de esos siniestros ha tenido lugar a las 7.05 horas de este domingo en la autovía A-7 a su paso por el núcleo poblacional de San Pedro Alcántara.
Una colisión entre dos coches y una moto ha causado la muerte al conductor de uno de los turismos y ha dejado tres heridos, dos de ellos graves. La autovía permanece cortada en sentido Málaga por lo aparatoso del accidente.
En Ronda, otro siniestro grave ocurrido a las dos de la madrugada en la carretera A-7376 se ha saldado con un muerto y tres heridos de gravedad.
Por último, un joven de 30 años ha fallecido esta misma madrugada, a las 1.36 horas, en un accidente de moto en el término municipal de Marbella cuando su moto chocó contra una palmera en la avenida Ramón y Cajal.
