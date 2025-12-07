Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la planta potabilizadora de El Trapiche en Vélez-Málaga. E. CABEZAS

¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?

Los ayuntamientos de Iznate, El Borge y Totalán han recomendado no beber del grifo al detectar niveles elevados de cloratos, un parámetro que antes no se medía

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:21

Tres pequeños municipios de la Axarquía, Iznate, El Borge y Totalán, que apenas suman 3.000 habitantes, han declarado en las últimas tres semanas el ... agua de sus redes municipales no apta para el consumo humano por la detección de niveles de cloratos por encima del límite fijado en la nueva normativa estatal, que establece un máximo de 0,7 miligramos por litro. No se trata de una contaminación puntual de los acuíferos, ya que se abastecen del embalse de La Viñuela, sino de un subproducto del propio proceso de desinfección con cloro, que hasta este año ni siquiera se controlaba de forma específica en los análisis rutinarios.

