Canela Party: vuelve el festival de Torremolinos con nombre de «cosa muy fina y exquisita»

De vez en cuando, conviene recurrir a la que limpia, fija y da esplendor para revisitar los nombres de aquello que nos rodea; es el ... caso del Canela Party, un festival que, a las puertas de cumplir dos décadas, forma parte del paisaje del Torremolinos igual que su Pez Espada, que su feria o que sus playotes.

Y es que, si se consulta la Real Academia de la Lengua, esta celebración de la música tiene nombre de «cosa muy fina y exquisita», en combinación con el vocablo inglés de fiesta, por aquello de que la ciudad que lo acoge es bien cosmopolita. No es ningún disparate llamar así al festival. El cartel de 2025 cumple con lo esperado y reúne a una selección de nombres que, ya en solitario, son capaces de llenar, más todavía, en su conjunto para aquellos y aquellas que tengan la oportunidad de disfrutarlos, en el Recinto Ferial, desde este miércoles 20 de agosto, hasta el sábado, 23.

Ante el respetable, en la jornada inaugural, Kokoshca, delicadeza pamplonica; la punkarra belga Mary Iscariot o los malagaueños Serpiente Orión, sin desmerecer a Palmeras Negras y La Milagrosa.

Llega el jueves y en los escenarios Fistro y Jarl, si alguien no entiende la referencia que la busque, que le resultará divertidísima, pasarán Casero; los guitarrazos de Mourn; Ecca Vandal; Lambrini Girls; Bob Vylan; Biznaga, en un momento dulcísimo; Maruja; Sal del Coche, que suenan como un martillo en una fragua, todo potencia bilbaína; Aiko el Grupo y Somos la Herencia.

Poca broma el viernes, con Bum Motion Club; Maple; Ducks Ltd.; Bar Italia; Amenra; Blonde Redhead; The Get Up Kids; Tatxers y Axolotes Mexicanos y Depresión Sonora; nada más que añadir.

Fin de fiestas, catarsis por ser sábado. El Diablo de Shanghai; Shego; MJ Lenderman & The Wind; Frankie and the Witch Fingers; Joyce Manor; Fat Dog, DIIV; Derby Motoreta's Burrito Kachimba; Tropical Fuck Storm; Parquesvr; Les Savy Fav y Grande Amore. Cada uno de estos vale por varios. Escándalo del bueno asegurado.

Habrá pinchadas de discos en la zona Gromenauer (véase historia del humor y del cante en Málaga) y, la quintaesencia de lo que la propia organización define como un pitote. En las preguntas frecuentes recogidas en la web del Canela Party, aparece este asunto: «¿Qué diablos es eso de la fiesta de disfraces? Es tradición desde la primera edición del Canela Party que tanto el público como los artistas acudan disfrazados el último día del festival. Este año la fiesta de disfraces será el sábado 23, pero sentíos libres de disfrazaros los días que os apetezca». Dicho de otro modo, hay que ir vestido de máscara, siempre por exceso, nunca por defecto.