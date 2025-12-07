Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol

Los buenos resultados del sector hotelero en los últimos años, las nuevas exigencias de los viajeros que obligan a un reposicionamiento y la confianza de ... importantes cadenas internacionales en la marca Costa del Sol han provocado un dinamismo inversor sin precedentes. Más de 600 millones de euros tienen previsto desembolsar grupos hoteleros en proyectos de mejora de hoteles y en la puesta en marcha de nuevos proyectos de los que algunos están ya a punto de abrir sus puertas. Una partida en la que no se incluye el complejo hotelero de Four Seasons en Marbella, un proyecto de lujo del empresario Ricardo Arranz que está valorado en 650 millones de euros y cuyo inicio de obras de este resort de nueva generación, que combina hotel, residencial y villas con beach club y productos señeros de restauración, ha iniciado ya su cuenta atrás.

Para poner en valor esta fuerte inversión privada basta señalar que la partida inversora prevista por la Diputación para el próximo año es de 96 millones y que el presupuesto de la Junta de Andalucía en la provincia se eleva a 737 millones. El vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández, explica que lo que está pasando en la provincia es que se está llevando a cabo un reposicionamiento de la oferta en tanto que la mayoría de las inversiones van más allá de una mejora de los servicios y del interiorismo para acometer actuaciones que les permitan optar a otros segmentos de mercado como el de congresos, belleza o turismo deportivo. A ello une la fortaleza de la marca que actúa como un imán que impulsa el desembarco de grandes firmas de carácter internacional. Hernández asegura que «asistimos a un dinamismo que no se ha visto en los últimos años. Los montantes de inversión están por encima del 5% de lo que genera en ingresos la actividad hotelera. Es un dato muy importante. Es decir, el sector ingresa unos 5.500 a 6.000 millones de euros. Destinar un 10% de inversión a mejoras ya es destacado». Además, añade que en la Costa del Sol se está reduciendo el plazo medio de años en los que se invierte en actualizaciones de las instalaciones. «Lo normal es invertir en reacondicionamientos cada 15 años de media y ahora se está haciendo en diez», afirma.

Meliá Hotels es la cadena que se lleva la palma en esta vorágine inversora con un presupuesto que supera de largo los 125 millones para el desarrollo de cinco proyectos de cinco estrellas en la Costa del Sol y en la mejora de su buque insignia en este destino: el Gran Meliá Don Pepe, que acaba de cerrar sus puertas para acometer una reforma integral durante doce meses en la que va a invertir 40 millones de euros. Un remodelación que comienza apenas unos meses después de inaugurar la transformación del establecimiento de Puerto Banús que este grupo ha convertido en un cinco estrellas que luce la marca del lujo vanguardista ME Hotels. A ello se suma que proyecta establecimientos de esta máxima categoría en Estepona y en Ronda y que está a punto de estrenarse en la capital malagueña con otro cinco estrellas, el ME Málaga, también conocido como el hotel de Piqué, que se ubica en el antiguo solar del cine Andalucía, en plena calle Victoria. Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, elevó a 50 millones la inversión realizada en este establecimiento, que dispone de 105 habitaciones dobles, a las que se suman ocho suites y 15 suites-junior, centro de convenciones, restaurante a la carta, una terraza con una gran piscina infinity exterior climatizada con solárium junto a un bar y un restaurante. Será el quinto cinco estrellas de la ciudad y el que supondrá el desembarco en la misma de la marca de lujo ME. Escarrer está convencido de que «en esta ciudad, ME by Meliá encontrará su espacio natural para responder con gran éxito a la demanda del nuevo viajero de lujo experiencial».

125 Son los millones que tiene previsto invertir Meliá Hotels en la Costa del Sol en cinco proyectos de cinco estrellas, destacando 50 millones en el Me Málaga y 40 millones en la reforma del mítico Don Pepe.

Entre los grandes proyectos que se incluyen en este fervor inversor están los 120 millones que el grupo hotelero de lujo griego Ikos llevará a cabo para acometer su segundo complejo de todo incluido de lujo en la Costa del Sol. Tras la apertura en 2021 del Ikos Andalusia, con el que inició su andadura en España, esta compañía se hizo con el antiguo hotel Marbella Playa para hacer un cinco estrellas de 340 habitaciones que abrirá en 2028. La nueva apuesta de la hotelera griega por la Costa del Sol generará un millar de puestos de trabajo entre el desarrollo de la obra y la operativa del hotel, según fuentes del Ayuntamiento de Marbella.

En esta misma localidad se concentra otra de las grandes partidas de inversión del sector hotelero. Se trata del proyecto con el que se recuperará el emblemático hotel Incosol, que ya tiene luz verde de la Corporación que señala que la partida prevista para la reforma es «histórica» al superar los 87,4 millones. Una cifra que calculan puede elevarse hasta los 150 millones anunciados en la presentación del proyecto que lidera Pelayo Cortina Koplowitz. El nuevo Incosol contará con 168 habitaciones.

También ha reabierto el mítico Los Monteros, ahora bajo la marca Kimpton, tras una inversión que supera los 14 millones de euros, después de su adquisición por 47 millones en 2022 por parte del fondo suizo Stoneweg Hospitality y Bain Capital Credit.

87,4 La recuperación del icónico Incosol tendrá un coste que va desde los 87,4 millones que se contemplan en la licencia ya otorgada hasta los 150 millones anunciados en su presentación.

A estas actuaciones señeras se suma la llevada a cabo por Selenta Group en el hotel de lujo Don Carlos que reabrió este verano tras una mejora integral millonaria. La misma estela que está siguiendo el gran hotel las Dunas, en Estepona, de cuya gestión se ha hecho cargo AC Marriott y que ya trabaja en la readaptación de este establecimiento para poder recibir a sus huéspedes con una cara renovada a partir de la próxima primavera bajo la firma de lujo del grupo Autograph Collection, según explica Jorge González, director del AC Marriott Málaga Palacio que eleva la inversión que ya se ha comenzado a realizar en alrededor de 15 millones. Además, explica que Marriott también tiene previsto acometer «de forma inminente» la reforma del hotel Larios, en el centro de la capital de la Costa del Sol tras casi tres años después de presentar un proyecto que supone una inversión de ocho millones de euros. «Confío en que esté acabado el próximo año. Es un proyecto precioso, con una ampliación de habitaciones porque hay un edificio que se anexa y que hará pasar de 45 habitaciones para superar el medio centenar», explica para avanzar que también está en cartera una reforma integral en el Málaga Palacio que por volumen de habitaciones, 214, «no va a ser de menos de 15 millones de euros».

Entre las inversiones más destacadas se incluyen también las previstas en el proyecto del Boho Club en Marbella, que oscilan entre los 47 y los 87 millones, dependiendo de las licencias de obras para pasar de 40 a 200 habitaciones; los casi 23 millones anunciados para la modernización del Parador de Nerja, que estará cerrado durante dos años; o las varias decenas de millones que se contemplan para el desembarco del primer Waldorf de España y el único resort de Europa tras la operación de Higuerón Developments de compra del Marbella Golf Country Club y de la mano de Hilton.

120 El nuevo proyecto de la cadena griega Ikos, especializada en todo incluido de lujo, supondrá un desembolso de 120 millones para construir un hotel de 340 habitaciones.

Con cuantías menores también suman la puesta a punto del hotel Senator, por 12 millones; los casi siete millones para transformar unos apartamentos turísticos en Ramón Gómez de la Serna de Marbella en un cuatro estrellas de 70 habitaciones que abrirá en 2026; o los cuatro millones que la cadena Soho Boutique tiene previsto invertir en la ampliación del cinco estrellas Castillo de Santa Catalina, en Málaga, cuyo proyecto lleva dos años y medio esperando la licencia y contempla la construcción de 23 nuevas habitaciones en una parcela colindante, explica Gonzalo Armenteros, fundador de Soho Boutique Hotels.

También el grupo malagueño MS Hoteles ha cerrado este invierno el Amaragua y el Tropicana para realizar mejoras en estos dos cuatro estrellas. Un largo listado de proyectos que evidencia el buen estado de salud del turismo de la Costa del Sol.