Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga

Era una de las grandes expertas en sanidad de España y una de las mentes más preclaras del mundo empresarial de Málaga. Quienes la conocieron ... hablan de su enorme profesionalidad, con ese equilibrio tan difícil de lograr entre el alto de nivel de exigencia que demandaba su puesto y la empatía con sus compañeros. Mercedes Mengíbar ha fallecido víctima de un cáncer a los 71 años en Málaga, la ciudad que eligió para vivir y en la que desarrolló buena parte de su carrera profesional vinculada al Grupo Vithas.

Mengíbar puso en marcha el organigrama y la red hospitalaria de Vithas en Andalucía como directora territorial del grupo sanitario. En 2018, fue nombrada directora de la Zona Costa del Sol de Vithas, que agrupaba las provincias de Málaga y Almuñécar. En ese momento era directora gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional y asumía también la responsabilidad ejecutiva del Hospital Vithas Málaga y Vithas Salud Rincón Medical Center.

Comenzó su carrera en la gestión hospitalaria en 1993 al frente del Virgen del Rocío de Sevilla

Pero su trayectoria en el sector sanitario se remonta a muchos años atrás. Natural del pueblo sevillano de Arahal, hija del médico y alcalde del municipio, Mengíbar comenzó su carrera de gestión hospitalaria en el sector público, en 1993, como directora de servicios generales del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Cinco años después daría el salto a Málaga al ser nombrada Gerente del Hospital Universitario de Antequera. Y ya nunca se marchó de aquí.

En 2003, inició su andadura en el ámbito privado al asumir el cargo de directora gerente de USP Hospital de Marbella. Siete años después fue nombrada consejera de Xanit Health Care Management y directora gerente de Xanit Hospital Internacional.

Han sido más de 30 años vinculada a la sanidad. Su liderazgo y buena gestión le valieron numerosos reconocimientos. En 2015, de hecho, fue elegida una de las mujeres más influyentes de España en los Top 100 Mujeres Líderes. Se diplomó en Buen Gobierno de las Sociedades para Consejeros Profesionales por el ICA, estudió Psicología de las Organizaciones y era Magíster en Dirección de RRHH, y en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias.

En lo personal, era una mujer profundamente comprometida. Con 23 años su rebeldía la llevó a enamorarse de la revolución y enrolarse en el Frente Sandinista de Liberación Nacional un año antes de que estallara la insurrección en Nicaragua. «Fue muy duro trabajar en la brigada médica, pero me sirvió para darme cuenta de que lo mío era organizar», confesó en una entrevista a este periódico. No se equivocaba.