Imagen de archivo del real de Cortijo de Torres.

Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

El sospechoso, que fue retenido por los porteros, quedó detenido por la Policía Nacional por su presunta autoría en un delito de agresión sexual

María José Díaz Alcalá

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:12

Un individuo ha sido detenido por la Policía Nacional después de, supuestamente, realizar tocamientos a una mujer en el interior de una caseta del real. ... La intervención de los porteros hizo que el sospechoso no huyera.

  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  3. 3 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  6. 6

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  7. 7

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  8. 8

    Las personas mayores de 50 años se lanzan a hacer deporte
  9. 9 ¿Puedo irme de vacaciones cuando quiera? El Estatuto de los Trabajadores aclara una de las grandes dudas del verano
  10. 10 El hotel ME Reina Victoria de Madrid pone a la venta muebles de lujo a precios reducidos

