Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

Un individuo ha sido detenido por la Policía Nacional después de, supuestamente, realizar tocamientos a una mujer en el interior de una caseta del real. ... La intervención de los porteros hizo que el sospechoso no huyera.

Sucedió la madrugada del pasado jueves 21 de agosto, pasado el ecuador de la Feria de Málaga. Era en torno a las 1.00 horas cuando se produjo la supuesta agresión sexual, según ha podido saber SUR de fuentes cercanas al caso. Hasta la caseta acudieron efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), desplegados en el real para garantizar el disfrute de los allí presentes.

A su llegada, los agentes detuvieron al sospechoso, que se encontraba retenido por el personal de seguridad de la caseta, por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual. Según las fuentes consultadas, la mujer sería una de las trabajadoras del local, aunque este extremo no ha sido confirmado desde la Comisaría Provincial de Málaga. El arrestado, por su parte, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Cabe recordar que el pasado 10 de agosto, sobre las once de la noche, los servicios de emergencias fueron requeridos por una mujer que aseguraba que su sobrina había sido víctima de una supuesta agresión sexual en Mijas. Según los testigos, la sospechosa, de 59 años, se sentó cerca de una adolescente de 14, que se encontraba en un banco. Tras entablar conversación con la menor, al parecer, comenzó a realizarle tocamientos íntimos.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local de Mijas, quienes asistieron a la menor, se entrevistaron con la requiriente y procedieron a la detención de la sospechosa, una mujer de nacionalidad británica con numerosos antecedentes, según confirmaron las fuentes.