Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas

Estaba sentada en un banco en la localidad malagueña de Mijas cuando una mujer se acomodó junto a ella, entabló conversación para ganarse su confianza ... y, supuestamente, comenzó a realizarle distintos tocamientos llegando a zonas íntimas. La sospechosa, de 59 años, fue finalmente detenida por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual.

Los hechos tuvieron lugar en la zona del Bulevar de La Cala el pasado domingo 10 de agosto, sobre las once de la noche, cuando los servicios de emergencias fueron requeridos por una mujer que aseguraba que su sobrina había sido víctima de una presunta agresión sexual, han confirmado a este periódico fuentes municipales.

Según los testigos, la supuesta responsable se sentó cerca de la menor, de nacionalidad italiana, y, tras hablar con ella, al parecer, comenzó a realizar tocamientos. Asustada por la situación, la víctima se asustó y corrió hasta un establecimiento cercano donde se encontraba su tía.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local de Mijas, quienes asistieron a la menor, se entrevistaron con la requiriente y procedieron a la detención de la sospechosa, una mujer de nacionalidad británica con numerosos antecedentes, según las mismas fuentes.

A continuación, la menor fue trasladada, primero, a un centro de salud para su valoración y, después, a dependencias de la Guardia Civil junto a sus familiares para interponer la correspondiente denuncia. Asimismo, la detenida fue puesta a disposición del Instituto Armado, que ha continuado con las diligencias.

