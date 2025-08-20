Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas

La sospechosa supuestamente se sentó en un banco junto a la víctima y trató de ganarse su confianza

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:27

Estaba sentada en un banco en la localidad malagueña de Mijas cuando una mujer se acomodó junto a ella, entabló conversación para ganarse su confianza ... y, supuestamente, comenzó a realizarle distintos tocamientos llegando a zonas íntimas. La sospechosa, de 59 años, fue finalmente detenida por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual.

