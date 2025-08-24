Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Usuarios del transporte público en una de las paradas. ñito salas

Los autobuses movieron a más de 1,5 millones de viajeros durante la Feria de Málaga

Balance. ·

Durante los ocho días de festejos se produjeron casi medio centenar de detenidos y se llevaron a cabo 60 traslados de personas a centros hospitalarios

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:23

Los malagueños apostaron por el transporte público para sus desplazamientos al real de Cortijo de Torres o al Centro para disfrutar de la Feria de ... Málaga. Durante los ocho días de duración de los festejos los autobuses de la EMT -estuvo operativa toda la flota, formada por 300 vehículos, durante las 24 horas- movieron a 1.574.424 pasajeros, lo que supone un 2,6% más que el año anterior; una cifra a la que se suman los 140.149 viajeros registrados el día de los fuegos artificiales.

