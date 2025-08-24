Los autobuses movieron a más de 1,5 millones de viajeros durante la Feria de Málaga

Los malagueños apostaron por el transporte público para sus desplazamientos al real de Cortijo de Torres o al Centro para disfrutar de la Feria de ... Málaga. Durante los ocho días de duración de los festejos los autobuses de la EMT -estuvo operativa toda la flota, formada por 300 vehículos, durante las 24 horas- movieron a 1.574.424 pasajeros, lo que supone un 2,6% más que el año anterior; una cifra a la que se suman los 140.149 viajeros registrados el día de los fuegos artificiales.

Así se recoge en los datos ofrecidos este domingo por el Ayuntamiento de Málaga en el balance de la feria recién finalizada y que supone seguir en la línea de crecimiento progresivo que desde hace una década se viene produciendo en el número de viajeros de la EMT durante la duración de los festejos.

Unas jornadas de fiesta donde en el tráfico ha habido normalidad en los desplazamientos a la feria gracias al plan de movilidad (con cortes y filtros en los accesos a determinadas zonas), según ha destacado el Consistorio, que ha añadido que la ocupación media de los aparcamientos municipales en el Centro Histórico ha alcanzado el 86% durante las horas de la feria mientras que en los 'parking' habilitados en el entorno de Cortijo de Torres, la ocupación media ha sido del 80%.

En lo que respecta a la seguridad, la Policía Local ha realizado 18.604 servicios durante los ocho días de feria, periodo donde se han producido un total de 49 detenciones. Entre ellas tres por presuntos delitos de agresión sexual -una de ellas con violación-, un intento de homicidios, dos por presunta violencia de género y otras tres por violencia en el ámbito familiar, cinco por robo con violencia, dos por atentado contra la autoridad, una por lesiones y nueve por venta de drogas.

Asimismo, los agentes han decomisado 6.771 artículos, entre ellos 416 unidades de sustancias estupefacientes (la mayoría de los casos era hachís) y 19 armas blancas. En cuanto a la vigilancia del tráfico para mejorar la seguridad vial se realizaron 2.352 pruebas de alcoholemia y drogas con el resultado 107 positivos por alcohol con multa y 16 positivos penales y cinco por el consumo de drogas, mientras que se inmovilizaron 66 vehículos y se tramitaron 33 denuncias por exceso de velocidad.

Asimismo, se han realizado 3.630 cacheos preventivos, ha habido 151 intervenciones por riñas y se ha denunciado a 80 personas por hacer sus necesidades fisiológicas en la calle, a nueve por hacer botellón, a otras tantas por consumo de alcohol por parte de menores y 24 por ejercer como 'gorrillas'.

Ampliar Intervención preventiva de agentes de la Policía Nacional durante la feria. marilú báez

En lo referente al paseo de caballos -donde este año se han contabilizado 1.292 acreditaciones para monturas y 222 para enganches- se han realizado 44 controles en el recinto ferial con seis denuncias: tres expulsiones del real por distintos motivos, dos denuncias por no ir vestidos de forma tradicional y una por uso indebido de espuelas o fustas.

Según los datos del Ayuntamiento, los bomberos han actuado en una treintena de intervenciones principalmente incendios eléctricos de pequeña envergadura, retirada de ramas o elementos en riesgo de caída y apoyo logístico.

En cuanto a la asistencia sanitaria, el dispositivo municipal, coordinado por la Unidad Médico Sanitaria de Bomberos contabilizó cerca de 2.000 asistencias, siendo prácticamente la mitad por abuso de alcohol, seguida de las relativas a heridas leves. En los ocho días se trasladó a 60 personas a centros hospitalarios, entre ellos diez por intoxicaciones etílicas, dos por intoxicación por ingesta de benzodiacepinas y uno por ictus.

Asimismo, durante la feria, Protección Civil atendió más de 200 avisos y realizó 160 asistencias la mayoría leves y relativas a posibles intoxicaciones etílicas, limpiezas o atenciones de heridas por cortes o mareos. Además, se localizó a siete personas, entre menores y mayores, perdidas.

Durante los ocho días que han durado los festejos la recogida de basuras en el Centro y en el real ha alcanzado las 1.176 toneladas, lo que supone un ligero incremento del 0,5% respecto al año anterior. Del total, 470 toneladas han sido en Cortijo de Torre, una cifra similar a 2024, como también ha sido idéntica en el casco histórico de la ciudad, según los datos municipales.

Donde sí se ha producido un incremento notable hasta alcanzar las 15 toneladas, casi cinco veces más que en 2024, es en la recogida selectiva de papel y cartón en el centro histórico y la recogida puerta a puerta de cartón en el real.

En materia de seguridad alimentaria se han levantado 36 actas a casetas por incidencias en esta materia y otras 21 por incumplir los requisitos de seguridad alimentaria en el transporte. Además, se han intervenido un total de 772,91 kilos de productos por distintos motivos: pérdida de frío, irregularidades en la información alimentaria, no acreditación de su origen o transporte en vehículos no autorizados.

En establecimientos públicos y casetas, según los datos del Ayuntamiento, se realizaron 447 intervenciones que dieron lugar a 64 apercibimientos y el cierre de cinco casetas durante un día (una por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad, otra por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo y tres por no impedir el acceso libre y gratuito).

En cuanto a prevención, los equipos de los Puntos Violeta han registrado más de 2.800 atenciones y cada día en el real se ha realizado una media de 29 préstamos gratuitos de material ortoprotésico (scooters, sillas de ruedas, andadores o muletas) para personas con movilidad reducida.