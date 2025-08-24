Casi un millón de asistentes a los conciertos y espectáculos de la Feria de Málaga

Casi un millón de personas asistieron a los casi 200 espectáculos musicales y artísticos organizados por el Ayuntamiento en la Feria de Málaga y que ... incluye la programación en el Centro, el real (incluida la Explanada de la Juventud), los fuegos artificiales, la romería y el pregón, que este año pronunció el escritor malagueño Javier Castillo.

En total estos espectáculos aglutinaron a 965.726 asistentes frente a los 897.616 del pasado año, según el balance del Consistorio, que destaca que se ha incrementado la asistencia al espectáculo de drones y piromusical con el que se inicia la feria y al pregón; que se mantienen quienes acuden a la romería y que los asistentes a la programación en el Centro desciende (este año ha sido 282.900, lo que supone 2.200 menos que en 2024) y se incrementan en el real, pasando de las 225.916 personas del pasado año a las 294.626 de este, lo que supone un 23% más.

El espectáculo de drones y fuegos artificiales congregó a 372.000 personas; unas 5.000 fueron a la romería; 11.200 escucharon las palabras de Javier Castillo; 81.000 pasaron por el auditorio en los 7 conciertos gratuitos; 26.000 espectadores asistieron a los espectáculos en el Centro de Exhibición Ecuestre; 120.000 jóvenes asistieron a las sesiones de música en la Explanada de la Juventud; 6.150 pequeños disfrutaron de la Caseta Municipal Infantil y 48.000 pasaron por la Feria Mágica en la plaza de la Merced; mientras que 138.000 personas pasaron por la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla y unas 27.000 por la Caseta de Verdiales, según los datos del Consistorio.

Ampliar Vista de la Explanada de la Juventud, una de las noches de feria. marilú báez

El Rengue, la caseta municipal de los mayores, un total de 5.350 personas de los once distritos de la capital han podido disfrutar de la feria con una velada con cena, actuaciones, homenajes y la elección del rey la reina de cada noche.

Por otro lado, en la caseta de información del real fueron atendidas 19.119 personas procedentes de un total 41 países -destacando la presencia de personas de Francia, Argentina, Italia y Alemania- y de 23 provincias españolas, fundamentalmente de Madrid, Barcelona, Huesca y Valencia.

Mientras que en las oficinas y puntos municipales de información turística de la ciudad se atendió a 28.460 personas durante la feria, de los que el 40% han sido de procedencia nacional, principalmente de Madrid (8%), Málaga (6%) y Comunidad Valenciana (4%); y el 60% del mercado internacional, liderado por Francia (13%), seguido de Reino Unido (11%) e Italia (8%).

Durante los días de feria, las visitas a los museos municipales, la Alcazaba y Gibralfaro ha superado la cifra de las 60.700, según los datos municipales.

Por su parte, la oficina de objetos perdidos ha tramitado un total de 232 expedientes y las redes sociales del Ayuntamiento han sumado durante la feria de este año seis millones de visualizaciones y 99,5 mil interacciones.