La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?

Giro del tiempo en España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera la formación de una dana en el sudoeste de la Península, «con incertidumbre ... sobre su evolución». Según la previsión publicada en su web, este fenómeno atmosférico dejará tormentas este domingo por la tarde en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, y de parte del litoral mediterráneo, así como un descenso de las máximas en la mitad oeste peninsular. Pero, ¿qué pasará hoy en la provincia de Málaga?

Meteorología apunta para la provincia malagueña cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas en el litoral, «aumentando a muy nubosos a lo largo del día, sin descartar algunos chubascos y tormentas ocasionales al final del día». Sobre las temperaturas, no se apuntan cambios en las mínimas aunque sí un ascenso en las máximas.

«Seguimos con madrugadas agradables en toda la provincia malagueña y en toda Andalucía», explica el divulgador de meteorología José Luis Escudero en su blog 'Tormentas y rayos. «El paso de una vaguada durante el día de hoy, es probable que se cierre y forme una dana en el Golfo de Cádiz. A última hora de la noche de hoy domingo y durante la madrugada del lunes, hay probabilidad de que veamos relámpagos. En cuanto a los probables chubascos hay mucha incertidumbre, como siempre pasa en estas situaciones», avanza. «La mayor probabilidad que dan algunos modelos, otros nada, sería en la zona del Estrecho y zona occidental de la provincia malagueña, salvo sorpresas muy poca cosa. De darse estos chubascos irán acompañados de depósitos de barro», matiza.

Posible calima en Alborán

Por su parte, en la previsión general de Aemet, se apunta chubascos y tormentas localmente fuertes en el litoral catalán por la mañana, que avanzarán por la tarde hacia zonas del interior. «Son probables chubascos y tormentas matinales en litorales catalanes y, por la tarde, en Navarra, norte de Aragón, Cataluña, Cantábrica occidental e Ibérica oriental. Las tormentas afectarán a otras zonas de la Ibérica, cuenca del Ebro e interior sudeste. No se descarta algún chubasco aislado en el resto de las mitades norte, este y en Alborán. Podrían ser localmente fuertes en zonas del interior nordeste, sin descartar las montañas del sudeste. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en los nortes y poco nuboso en el resto. Posible calima ligera en Alborán, sudeste peninsular y Baleares», indica el parte meteorológico.

En cuanto a las temperaturas, las máximas «descenderán en Canarias, en la vertiente atlántica sur y en Galicia. Aumentarán en Baleares, tercio oriental y, acusadamente, en el Cantábrico oriental interior. Se espera superar los 35 grados en el medio Ebro, medio Guadalquivir y en la Vega del Segura». Por otro lado, las mínimas «aumentarán en la mitad norte peninsular, localmente notable en Soria y zonas aledañas, con descensos en Canarias. Pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en Canarias, bajo Ebro, área mediterránea y depresiones de la vertiente atlántica sur».

andalucia Cielos poco nubosos, aumentando a muy nubosos a lo largo del día, sin descartar chubascos y algunas tormentas en el tercio oriental a partir de la tarde, más probables e intensos en las sierras. Brumas y nieblas matinales en el litoral atlántico. Temperaturas máximas en ascenso en la vertiente mediterránea, y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste en la vertiente atlántica.