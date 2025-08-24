Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR. Archivo

La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?

El fenómeno atmosférico provocará chubascos en zonas del valle del Ebro, Pirineos, y parte del litoral mediterráneo. También un descenso de las máximas en la mitad oeste peninsular

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:24

Giro del tiempo en España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera la formación de una dana en el sudoeste de la Península, «con incertidumbre ... sobre su evolución». Según la previsión publicada en su web, este fenómeno atmosférico dejará tormentas este domingo por la tarde en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, y de parte del litoral mediterráneo, así como un descenso de las máximas en la mitad oeste peninsular. Pero, ¿qué pasará hoy en la provincia de Málaga?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  2. 2 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  3. 3 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  4. 4 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  5. 5

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  6. 6 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  7. 7 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  8. 8 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  9. 9 Muere un vecino de Periana mientras practicaba parapente en Loja
  10. 10 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?

La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?