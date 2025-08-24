Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga capital

Apuñalamiento entre dos personas en la Alameda de Capuchinos

Tras aviso al 112, sobre las 7:40 horas de este domingo, se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:00

Sobresalto en la Alameda de Capuchinos a primera hora de la mañana de este domingo. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha informado a ... SUR de un aviso por un apuñalamiento entre dos personas en la citada calle del Centro de Málaga capital. El suceso, del que apenas han trascendido más datos, ha tenido lugar sobre las 7.40 horas de la mañana, a la altura de la oficina de Correos que se encuentra en la avenida.

