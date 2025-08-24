Apuñalamiento entre dos personas en la Alameda de Capuchinos

Málaga capitalApuñalamiento entre dos personas en la Alameda de Capuchinos
Tras aviso al 112, sobre las 7:40 horas de este domingo, se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios
Málaga
Domingo, 24 de agosto 2025, 10:00
Sobresalto en la Alameda de Capuchinos a primera hora de la mañana de este domingo. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha informado a ... SUR de un aviso por un apuñalamiento entre dos personas en la citada calle del Centro de Málaga capital. El suceso, del que apenas han trascendido más datos, ha tenido lugar sobre las 7.40 horas de la mañana, a la altura de la oficina de Correos que se encuentra en la avenida.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local así como sanitarios. Sin embargo, se desconoce si hay heridos de gravedad.
(Habrá ampliación)
