Málaga registrará dos de cada 10 cánceres de cabeza y cuello diagnosticados en Andalucía en 2025

El 21,17% de los cánceres de cabeza y cuello, es decir, dos de cada diez que serán diagnosticados en Andalucía durante 2025 se detectarán ... en pacientes de Málaga, según la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que prevé que se diagnostiquen 1.700 casos en la comunidad autónoma este año, 360 de ellos en la provincia. Una parte muy significativa de ellos será localizado en fases avanzadas y ese es el reto: diagnosticarlo mucho antes, dado que este desafío en este tipo de patologías es importante debido a su complejidad terapéutica y las secuelas físicas y funcionales que puede ocasionar.

En Málaga, se detectaron en torno a 350 de este tipo de cánceres en 2024. Suelen localizarse en senos paranasales, nasofaringe, orofaringe (amígdala, paladar blando, base de la lengua), hipofaringe, laringe, cavidad oral, lengua y glándulas salivales. Dentro de esta clasificación, se excluyen los tumores de la piel, cerebrales y tiroideos. A nivel mundial, representan el 5% de los cánceres y afecta, sobre todo, a mayores de 40 años, aunque esté aumentando en pacientes más jóvenes debido a factores como el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Los oncólogos andaluces lo califican como «el gran desconocido». En Europa, es el sexto tumor más frecuente «y su letalidad se mantiene elevada», dice el colectivo, que exige redoblar esfuerzos en prevención, educación sanitaria e investigación, y avanzar en terapias que no sólo aumenten la supervivencia, sino que preserven la funcionalidad y calidad de vida de los afectados.

En España, en 2025 se diagnosticarán más de 10.500 casos. Cerca de 1.500 personas fallecen por esta causa cada año en el país. A nivel mundial, se registran entre 300.000 y 700.000 casos anuales.

Los principales factores de riesgo son el consumo de tabaco y alcohol, presentes en el 80% de los casos. Además, la SAOM ha detectado un incremento progresivo de tumores vinculados al VPH, especialmente en la orofaringe. Crece su incidencia en jóvenes y mujeres (debido en este caso al trabajo). El presentar déficit de vitaminas A y C o mantener una higiene bucal inadecuada también pueden favorecer la aparición de estos tumores.

Sólo entre un 25% y un 30% de los casos se detectan en fases iniciales, cuando las posibilidades de curación superan el 90%, de forma que los diagnósticos tardíos reducen la esperanza de vida.

Sus síntomas iniciales suelen pasar desapercibidos o confundirse con afecciones menores. Entre ellos, se encuentran dificultad para tragar, ahogos frecuentes, inflamación de las encías, aparición de bultos o protuberancias en el cuello, espasmos en los músculos que controlan las cuerdas vocales (disfonías), cambios bruscos en la voz o úlceras o heridas en la boca que no sanan.

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Cáncer de Cabeza y Cuello de la SAOM, la doctora Joaquina Martínez Galán, explica: «Nos enfrentamos a un cáncer muy estigmatizante, con un fuerte impacto en funciones esenciales como hablar, tragar o respirar, y con secuelas visibles que afectan profundamente a la calidad de vida de los pacientes. Es importante prestar atención a la posible sintomatología y, ante la menor duda, consultar a los sanitarios».

La inmunoterapia y la medicina de precisión protagonizan los avances terapéuticos, especialmente en estadios avanzados o metastásicos, de forma que pacientes que antes tenían un pronóstico desfavorable superen los cinco años de supervivencia sin recaída, «algo impensable hace una década». Esto se da en entre un 15% y un 24% de los enfermos. La investigación busca ampliar esa franja mediante la combinación de tratamientos (vacunas contra el VPH) con anti-PD-1 o anti-EGFR (terapias dirigidas para atacar a las células cancerosas) o fármacos digiridos a mutaciones específicas, a lo que hay que sumar, explica la doctora Martínez Galán, la mejora en los tratamientos con radioterapia.

En fases localizadas, los tratamientos se centran en garantizar la mayor curabilidad minimizando las secuelas con cirugía o radioterapia exclusivas, mientras que en fases avanzadas se requiere de un abordaje personalizado. Hay investigaciones que muestran resultados prometedores.

El diagnóstico precoz es la herramienta más eficaz para aumentar la supervivencia. La SAOM pide evitar el tabaco y el alcohol, mantener una correcta higiene oral y vacunarse contra el VPH, así como acudir al dentista o al médico ante cualquier anomalía en la boca.

Además, la atención a estos pacientes exige un enfoque multidisciplinar en el que intervienen especialistas en Oncología Médica y Radioterápica, Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Radiología, Medicina Nuclear, Endocrinología, Enfermería de Práctica Avanzada, dentistas y Atención Primaria.