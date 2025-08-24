Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del equipo en el que se aplica la radioterapia en el Hospital Clínico. SUR

Málaga registrará dos de cada 10 cánceres de cabeza y cuello diagnosticados en Andalucía en 2025

Sólo un 30% de los casos se detectan en fases iniciales, lo que reduce las opciones y empeora el pronóstico, según la Sociedad Andaluza de Oncología Médica

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:25

El 21,17% de los cánceres de cabeza y cuello, es decir, dos de cada diez que serán diagnosticados en Andalucía durante 2025 se detectarán ... en pacientes de Málaga, según la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que prevé que se diagnostiquen 1.700 casos en la comunidad autónoma este año, 360 de ellos en la provincia. Una parte muy significativa de ellos será localizado en fases avanzadas y ese es el reto: diagnosticarlo mucho antes, dado que este desafío en este tipo de patologías es importante debido a su complejidad terapéutica y las secuelas físicas y funcionales que puede ocasionar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  3. 3 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  6. 6

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  7. 7 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  8. 8 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  9. 9 Muere un vecino de Periana mientras practicaba parapente en Loja
  10. 10 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga registrará dos de cada 10 cánceres de cabeza y cuello diagnosticados en Andalucía en 2025

Málaga registrará dos de cada 10 cánceres de cabeza y cuello diagnosticados en Andalucía en 2025