Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada

Sobresalto en Torremolinos, este domingo. Un incendio de madrugada ha afectado a un total de ocho establecimientos del municipio: siete pubs y un supermercado ubicados ... en la avenida Salvador Allende, según ha informado el propio Ayuntamiento.

Al parecer, a la llegada de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación en Torremolinos, el fuego se encontraba aún en pleno desarrollo y entonces «procedieron al control, extinción y refresco». Según la información aportada por el Consistorio, uno de los siete pubs afectados ha ardido en su totalidad mientras que en el resto se han incendiado las terrazas. Por su parte, el supermercado solo se ha visto afectado parcialmente.

Por seguridad se ha procedido a balizar todos los locales, «dada la peligrosidad de acceso a los mismos». Pese a ello, no se han registrado daños personales. Por parte del Consorcio Provincial de Bomberos han intervenido un total de siete efectivos (cinco bomberos, un jefe de dotación y un subinspector), además de tres vehículos.

CPB

Hasta el lugar de las llamas también se han desplazado ocho efectivos de la Policía Local de Torremolinos para ejercer labores de corte de tráfico, perimetraje de la zona y ayudar a los bomberos.

Por su parte, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha destacado la rapidez y profesionalidad de los efectivos del Consorcio: «gracias a su eficaz intervención, no ha habido que lamentar daños personales», ha destacado. Igualmente la regidora ha asegurado que ya han contactado con algunos de los propietarios y arrendatarios afectados con el objetivo de iniciar «cuanto antes» el proceso de reconstrucción.