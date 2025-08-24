Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una de las motos accidentadas. R. Puente

Málaga capital

Una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia deja al menos un herido

El accidente múltiple ha tenido lugar en el cruce con calle Córdoba, sobre las 13.25 horas de este domingo

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Domingo, 24 de agosto 2025, 15:01

Una colisión múltiple entre dos motos y un turismo durante la mañana de este domingo en Muelle Heredia ha dejado al menos un herido que, ... según los testigos, podría estar grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  3. 3 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  6. 6 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  7. 7 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  8. 8 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  9. 9 Muere un vecino de Periana mientras practicaba parapente en Loja
  10. 10 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia deja al menos un herido

Una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia deja al menos un herido