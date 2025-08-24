Una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia deja al menos un herido

Una colisión múltiple entre dos motos y un turismo durante la mañana de este domingo en Muelle Heredia ha dejado al menos un herido que, ... según los testigos, podría estar grave.

El accidente ha tenido lugar este domingo 24 de agosto en el cruce de la avenida de Manuel Agustín Heredia con calle Córdoba, sobre las 13.25 horas, han informado a SUR desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El centro coordinador ha movilizado a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que por el momento no han informado sobre el número de heridos ni la gravedad de los mismos.