Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Virgen de la Victoria a su paso por la maltrecha calle Lagunillas. R. Rodríguez

La Patrona de Málaga llega a la Catedral para sus cultos

La Virgen de la Victoria incluyó la calle Lagunillas en su recorrido en rosario de la aurora hacia el templo mayor de la diócesis, donde permanecerá hasta el 8 de septiembre para presidir su tradicional novena

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:47

La Feria de Málaga se despidió oficialmente ayer sábado, pero para muchos malagueños la verdadera apertura y cierre del ciclo festivo, el Alfa y Omega, ... lo marca cada año la Virgen de la Victoria sin ser el argumento real de su celebración, aunque sí está estrechamente ligada los principales protagonistas del hecho histórico que la justifica: los Reyes Católicos Isabel y Fernando, quienes regalaron la imagen a la ciudad conquistada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  3. 3 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  6. 6 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  7. 7 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  8. 8 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  9. 9 Muere un vecino de Periana mientras practicaba parapente en Loja
  10. 10 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Patrona de Málaga llega a la Catedral para sus cultos

La Patrona de Málaga llega a la Catedral para sus cultos