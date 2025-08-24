La Patrona de Málaga llega a la Catedral para sus cultos

La Feria de Málaga se despidió oficialmente ayer sábado, pero para muchos malagueños la verdadera apertura y cierre del ciclo festivo, el Alfa y Omega, ... lo marca cada año la Virgen de la Victoria sin ser el argumento real de su celebración, aunque sí está estrechamente ligada los principales protagonistas del hecho histórico que la justifica: los Reyes Católicos Isabel y Fernando, quienes regalaron la imagen a la ciudad conquistada.

Ocho días antes, la romería urbana al santuario de la Patrona había anunciado el inicio de la feria, y este domingo, la bajada de la Virgen hasta la Catedral, en rosario de la aurora, ha supuesto la clausura oficiosa de las fiestas y el puente hacia los cultos que, a partir de la semana que viene, desde el 30 de agosto, se celebrarán en torno a esta imagen.

Debido a las obras que se están acometiendo en la calle Victoria para la rehabilitación del colector histórico de Carretería, que data del siglo XVIII y que recoge las aguas residuales del Centro Histórico, el itinerario de la bajada de la efigie patronal sufrió un cambio significativo. Y es que, en lugar de recorrer la principal vía del barrio, como de costumbre, en esta ocasión ha buscado el Centro por Lagunillas, una alternativa muy aplaudida por los devotos, pese a la degradación que sufre este entorno, al tratarse de una calle más recogida que invitaba a la oración.

El rosario, este año sin la participación de un coro, comenzó puntual, a las ocho de la mañana, y cinco minutos más tarde aparecía la Virgen de la Victoria, que cruzó el dintel de su santuario entre una leve lluvia de pétalos, el canto de la 'Salve, Madre' y, esta vez, sin el repique de campanas. Varios centenares de devotos, muchos jóvenes, aguardaban en la plaza para acompañar a la Patrona. El victoriano Antonio Márquez, fiel a la cita, cómo no, lanzaba vítores a la efigie, a Málaga y a su barrio, mientras la comitiva emprendía el camino hacia el corazón de la ciudad. «Viva la Virgen de la Victoria, viva la Patrona de Málaga, viva la Patrona de la diócesis, viva la que vive en el cielo, viva su Santo Niño, viva los victorianos del cielo, viva el barrio de la Victoria, viva Málaga, viva Málaga, viva Málaga y que viva mil veces la Madre de Dios», proclamaba este ferviente devoto entretanto los fieles replicaban «viva» y aplaudían al término de la interjección de Márquez.

Ampliar La Patrona de Málaga, dejando atrás su santuario. R. Rodríguez

A lo largo del recorrido, el rezo de los misterios gloriosos del santo rosario lo dirigieron el vicario parroquial de Santa María de la Victoria y San Lázaro, el salesiano Pedro Ruz Delgado, sin indumentaria eclesiástica y, sobre todo, el arcipreste de San Patricio y párroco de María Madre de Dios, Antonio Eloy Madueño Porras, sacerdote muy vinculado a la hermandad desde que estuviera a cargo de San Lázaro hace años, quien, a diferencia del anterior, se presentó con alba y estola. El rosario se entrelazaba con cánticos, que interpretaba el pueblo, y entre los devotos, el también sacerdote Rafael Pérez Pallarés, de clériman.

El cortejo incluía la cruz alzada con dos ciriales, el estandarte de la Virgen y acólitos turiferarios antecediendo a la Virgen. Y tras ella, el guion, el párroco del santuario, Alejandro Escobar, y la junta de gobierno de la hermandad, que preside Miguel Orellana, con bastones.

El trono, con ocho fanales en las esquinas y adornado fundamentalmente con rosas, claveles y lirios blancos, fue portado por cerca de 80 portadores. Un tambor de la banda Maestro Eloy García marcaba el paso.

A las 8.50 horas llegaba la Virgen a la plaza de la Merced, después de callejera por Cobertizo del Conde y Huerto del Conde. Mientras la Patrona de Málaga caminaba lentamente por este entorno, los cánticos y rezos se entremezclaban con el ruido que originaban los operarios que desmontaban las carpas instaladas para la 'La Feria del Dragón', actividad desarrollada en la plaza de la Merced durante estos días de fiesta y diversión dedicada a los niños.

La calle Granada concentró a buena parte de los devotos. Allí, a las 9.05 horas, la Patrona recibía un ramo de flores del consejo parroquial de Santiago y poco después, junto a la Bodega El Pimpi, cayó una delicada y medida petalada, poco a poco, y el tenor Luis María Pacetti interpretó dos versiones del Ave María, de Schubert y Caccini. Hierbas aromáticas alfombraban la calle, decorada con mantones, faroles de forja, claveles blancos y farolillos de la recién clausurada Feria. Y en la misma puerta de El Pimpi, allí se encontraba José Cobos, uno de los fundadores de la histórica bodega, quien, emocionado, se fundía en un abrazo con un devoto para recordarle que «un año más, estamos aquí». Testigo de este entrañable momento era su hija Elena Cobos, consejera delegada de la firma, que no dejaba de mirar a la imagen mariana y a su Hijo.

Ampliar La Virgen de la Victoria, por la calle Granada, tras pasar por la bodega El Pimpi. R. Rodríguez

La Virgen de la Victoria llegó a la Catedral a las 9.45 horas entre aplausos, vivas, repique de campanas y la Marcha Real, además de la pieza 'Batalla Imperial', de Juan Cabanilles, para órgano ibérico del siglo XVIII, interpretada por Antonio del Pino. Allí le esperaba el vicedeán de la basílica catedralicia, Juan Manuel Parra, con capa pluvial, para dar la venia de entrada a la comitiva y, una vez en el interior, comenzó una misa, presidida por el canónigo Alejandro Pérez Verdugo, responsable de liturgia de la diócesis.

En la Catedral permanecerá la Patrona para la novena que precede a su solemnidad.

Novena

Este año, los cultos en honor de la Virgen de la Victoria adquieren un carácter especial al coincidir con el cierre del 150.º aniversario fundacional de la corporación, conmemoración que culminará el próximo 8 de septiembre, día de la festividad de la Patrona, con la clausura de la puerta santa del santuario, una vez encerrada la imagen en su templo, tras protagonizar su procesión de alabanza.

Con motivo de esta efeméride, cada jornada de la novena, que comenzará a las 19.30 horas en la Catedral con el rezo del santo rosario y preces, y, a continuación, santa misa, será presidida por un sacerdote diferente. Así, las correspondientes eucaristías serán oficiadas por Gonzalo Martín, delegado episcopal de Catequesis (30 de agosto); Antonio Collado, delegado de Cáritas y canónigo de la Catedral (31 de agosto); Rafael Vázquez, responsable de Ecumenismo (1 de septiembre); Antonio Eloy Madueño, director para la Causa de los Santos (2 de septiembre); y Salvador Guerrero, delegado de Hermandades (3 de septiembre).

El 4 de septiembre predicará Juan Manuel Ortiz, rector del Seminario Mayor y vicario para la Acción Caritativa y Social, y el día 5 lo hará el Padre Taras Yeher, de la Orden de los Mínimos, estrechamente vinculada a la Virgen de la Victoria. Los últimos días ocuparán la sagrada cátedra dos obispos, Adolfo González Montes, emérito de Almería (6 de septiembre), y Jesús Catalá, hoy administrador apostólico de Málaga (7 de septiembre), en lo que será también su despedida tras 17 años de episcopado.

Cada eucaristía será amenizada por la coral Promúsica (30 de agosto) y los coros de la Catedral (31 de agosto), de la basílica de la Victoria (1, 3 y 7 de septiembre), de la parroquia de la Amargura (2 de septiembre), María Santísima de la Paz (4 de septiembre), Magnum Mysterium (5 de septiembre) y Diocesano (6 de septiembre).

Ampliar Momento de la entrada de la Patrona de Málaga en la Catedral. R. Rodríguez

El lunes 8 de septiembre, fiesta local, se celebrará la misa estacional a las 11.30 horas, presidida por José María Gil Tamayo, arzobispo de la provincia eclesiástica de Granada, a la que pertenece la diócesis de Málaga. Durante esta ceremonia religiosa sonará el órgano de la Catedral, tocado por Antonio del Pino, y participará un año más la coral Santa María de la Victoria.

Por la tarde, a las 19.30 horas, la procesión de alabanza recorrerá las calles con un estreno destacado: el nuevo trono diseñado por el catedrático Juan Antonio Sánchez López, con anteproyecto de Enrique Salvo Rabasco, que recupera el uso procesional del antiguo templete de la imagen, tallado en madera en el siglo XVIII y procedente originalmente de la Virgen del Rosario de Archidona. La estructura se completará con los faroles del antiguo trono del Señor de la Sentencia.