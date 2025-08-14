Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del jueves, 14 de agosto de 2025

SUR

Jueves, 14 de agosto 2025, 21:37

Descubre las noticias más relevantes de SUR.es con este resumen rápido.

Estabilizado el incendio forestal en La Cala de Mijas

Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis

La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»

Los hoteles prevén menos ocupación y más ingresos en la Feria de Málaga

Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central

Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria retirará los gatos de los residenciales de la calle Conchitina

Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla

Dos heridos en sendos accidentes con patinetes eléctricos con media hora de diferencia en Málaga

Pellicer: «Es un año muy bonito»

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  3. 3 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  4. 4 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  5. 5 Estabilizado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  6. 6 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  7. 7 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  8. 8 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  9. 9 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  10. 10 Evacuada una mujer de 48 años en helicóptero al Hospital Regional tras una colisión entre dos turismos en Vélez-Málaga

