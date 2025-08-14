Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recepción de un hotel de la capital de la Costa del Sol. SUR

Los hoteles prevén menos ocupación y más ingresos en la Feria de Málaga

La patronal hotelera cifra en un 90% las habitaciones reservadas para unas fiestas que comienzan coincidiendo con el puente de agosto

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:19

Los hoteleros mantienen en la Feria de Málaga la tendencia del verano de registrar un leve retroceso en las reservas respecto al mismo periodo del ... año pasado. A horas del inicio de esta semana de fiesta, que arranca coincidiendo con el puente de agosto, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) avanza que prevén alcanzar una ocupación del 90%, una cifra que es dos puntos por debajo del registro de 2024. Sin embargo, aseguran que pese a este descenso los viajeros que recalarán en el destino tendrán un mayor gasto. Así apuntan a que el Impacto Bruto medio por Cliente Alojado (IBCA) refleja un ascenso de 23,09 euros con respecto a la Feria de Agosto de 2024 dado que calculan un impacto bruto medio de 162,13 euros por cliente alojado, frente a los 139,04 euros registrados el año pasado.

