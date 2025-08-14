Los hoteles prevén menos ocupación y más ingresos en la Feria de Málaga

Los hoteleros mantienen en la Feria de Málaga la tendencia del verano de registrar un leve retroceso en las reservas respecto al mismo periodo del ... año pasado. A horas del inicio de esta semana de fiesta, que arranca coincidiendo con el puente de agosto, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) avanza que prevén alcanzar una ocupación del 90%, una cifra que es dos puntos por debajo del registro de 2024. Sin embargo, aseguran que pese a este descenso los viajeros que recalarán en el destino tendrán un mayor gasto. Así apuntan a que el Impacto Bruto medio por Cliente Alojado (IBCA) refleja un ascenso de 23,09 euros con respecto a la Feria de Agosto de 2024 dado que calculan un impacto bruto medio de 162,13 euros por cliente alojado, frente a los 139,04 euros registrados el año pasado.

Francisco Moro, vicepresidente de Aehcos por Málaga capital, asegura que «con la debida prudencia, todo parece indicar que el impacto económico por turista alojado va a ayudar a atenuar la leve caída que prevemos en la ocupación hotelera». Además, anima a quienes aún no hayan reservado y asegura que «todavía quedan plazas en la capital disponibles y tenemos la esperanza que la última hora aumente todavía aún estas previsiones iniciales».

Desde Aehcos explican que las previsiones, que abarcan del 14 al 24 de agosto, apuntan a un descenso de 2,26 puntos con respecto a la edición de 2024, en que se registró una ocupación hotelera total del 92,17%, a pesar de que a tal efecto se contabilizaron nueve noches -del 16 al 25 de agosto de 2024- en lugar de las diez de este 2025, en que la noche de los fuegos se celebrará en viernes y festivo nacional, el 15 de agosto.

Como es habitual será el puente del inicio, del jueves 14 al domingo 17, cuando se dé el mayor pico de ocupación hotelera, alcanzando un 92,61%. «Con todo, suponen tres puntos menos que los tres primeros días de la Feria de 2024, cuando se alcanzó el 95,6%», añade. Para el último el fin de semana las reservas alcanzarán el 88,48%. Un dato que supone cuatro puntos por debajo de las previsiones para el inicio de la feria, pero que superará en un punto la ocupación registrada en esa misma recta final de la Feria de Agosto del año pasado.