Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un incendio forestal en Mijas moviliza a los helicópteros del Infoca

Zona Santana Golf ·

Tres medios aéreos trabajan en la zona, junto a un vehículo autobomba y varios equipos de bomberos forestales

Juan Cano
Enrique Miranda

Juan Cano y Enrique Miranda

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:37

El Plan de Lucha contra los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Infoca) ha declarado a primera hora de esta tarde un incendio ... forestal en el término municipal de Mijas. Las llamas están por ahora lejos de los núcleos urbanos, pero la columna de humo se ve desde distintos puntos del litoral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  3. 3 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  4. 4 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  5. 5 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  6. 6 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  7. 7 Evacuada una mujer de 48 años en helicóptero al Hospital Regional tras una colisión entre dos turismos en Vélez-Málaga
  8. 8 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años
  9. 9 Una colisión múltiple en la A-7 a su paso por Marbella provoca importantes retenciones
  10. 10 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un incendio forestal en Mijas moviliza a los helicópteros del Infoca

Un incendio forestal en Mijas moviliza a los helicópteros del Infoca