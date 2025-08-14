Un incendio forestal en Mijas moviliza a los helicópteros del Infoca

El Plan de Lucha contra los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Infoca) ha declarado a primera hora de esta tarde un incendio ... forestal en el término municipal de Mijas. Las llamas están por ahora lejos de los núcleos urbanos, pero la columna de humo se ve desde distintos puntos del litoral.

Ampliar

El incendio se ha producido en la zona de Santana Golf, muy cerca de la Finca El Cerrajón, donde se encuentra el centro ecuestre Indalo. Las llamas también están muy cerca de la carretera de Entrerríos. El Infoca ha desplegado por ahora tres medios aéreos, un helicóptero pesado, otro semipesado y uno ligero. Por tierra trabaja un vehículo autobomba, dos brigadas de refuerzo y dos grupos de bomberos forestales, además de dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. Más tarde se han sumado al contingente dos grupos de bomberos más y otro técnico de operaciones.

🔴DECLARADO #IFMijas (Málaga). Incendio ACTIVO.



🚁 1 pesado, 1 ligero

🚒 1 autobomba

👩‍🚒 2 Bricas, 2 grupos de bomberos forestales, 2 técnicos de operaciones, 1 agente de medio ambiente pic.twitter.com/UH9raor02W — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 14, 2025

Los bomberos forestales trabajan ahora para tratar de estabilizar y controlar el fuego, por ahora en zona de monte bajo, y que no se acerque así a áreas más próximas a viviendas.

Precisamente el Ayuntamiento de Mijas puso en marcha este verano una campaña informativa para evitar los incendios forestales ya que el municipio, por su clima y características naturales, presenta un alto riesgo de incendios durante los meses de verano.