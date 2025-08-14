Un incendio forestal en Mijas moviliza a los helicópteros del Infoca
Zona Santana Golf ·Tres medios aéreos trabajan en la zona, junto a un vehículo autobomba y varios equipos de bomberos forestales
Málaga
Jueves, 14 de agosto 2025, 16:37
El Plan de Lucha contra los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Infoca) ha declarado a primera hora de esta tarde un incendio ... forestal en el término municipal de Mijas. Las llamas están por ahora lejos de los núcleos urbanos, pero la columna de humo se ve desde distintos puntos del litoral.
El incendio se ha producido en la zona de Santana Golf, muy cerca de la Finca El Cerrajón, donde se encuentra el centro ecuestre Indalo. Las llamas también están muy cerca de la carretera de Entrerríos. El Infoca ha desplegado por ahora tres medios aéreos, un helicóptero pesado, otro semipesado y uno ligero. Por tierra trabaja un vehículo autobomba, dos brigadas de refuerzo y dos grupos de bomberos forestales, además de dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. Más tarde se han sumado al contingente dos grupos de bomberos más y otro técnico de operaciones.
🔴DECLARADO #IFMijas (Málaga). Incendio ACTIVO.— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 14, 2025
🚁 1 pesado, 1 ligero
🚒 1 autobomba
👩🚒 2 Bricas, 2 grupos de bomberos forestales, 2 técnicos de operaciones, 1 agente de medio ambiente pic.twitter.com/UH9raor02W
Los bomberos forestales trabajan ahora para tratar de estabilizar y controlar el fuego, por ahora en zona de monte bajo, y que no se acerque así a áreas más próximas a viviendas.
Precisamente el Ayuntamiento de Mijas puso en marcha este verano una campaña informativa para evitar los incendios forestales ya que el municipio, por su clima y características naturales, presenta un alto riesgo de incendios durante los meses de verano.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.