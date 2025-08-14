Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla

Perdió por completo el control de la moto acuática, que salió disparada hacia la orilla. Sucedió este martes en una playa de Mijas y, como ... captaron varios testigos con sus móviles, la embarcación pasó a toda velocidad cerca de varios bañistas y acabó varada en la arena, donde también se concentraban numerosas personas.

No ocurrió una desgracia de milagro, ya que, afortunadamente, no se registraron heridos. No obstante, el incidente, que tuvo lugar por la tarde en la playa conocida como La Luna, sembró el pánico -y también la indignación- entre la multitud de personas que se encontraban disfrutando de la costa en la zona.

De acuerdo con las fuentes consultadas por SUR, gracias a la rápida colaboración de los socorristas y de los efectivos de la Policía Local de Mijas, el piloto de la moto acuática pudo ser identificado, pese a que inicialmente habría intentado huir en dirección al puerto de Cabopino.

Según apuntan las mismas, el hombre, del que no han trascendido más detalles, ha sido denunciado ante la Guardia Civil por la maniobra imprudente, además de resultar sancionado por la supuesta negligencia, en la que se puso en riesgo la integridad de los bañistas.

Tal y como se puede observar en los vídeos del momento, el piloto se encuentra de pie en la moto acuática en el instante en que esta sale disparada, cayendo él hacia atrás y posteriormente al agua, mientras que la embarcación continúa a toda prisa en dirección a la orilla, donde queda varada.

Cabe recordar que en la provincia de Málaga ya se han registrado varios sucesos fatídicos en los que había motos de agua implicadas. El último de ellos ocurrió el 29 de junio, cuando una mujer que iba en una de estas embarcaciones falleció al ser arrollada por una lancha en Manilva. La Guardia Civil arrestó al conductor por un delito de homicidio imprudente y por dar positivo en alcoholemia.

Desde julio de 2023 hasta septiembre de 2024 también murieron cuatro personas en accidentes con motos acuáticas en el litoral malagueño. El 24 de agosto del año pasado, un joven falleció tras colisionar la moto acuática que conducía contra una embarcación de recreo en Marbella.

Solo unas semanas antes, un menor falleció al caerle encima la moto en la que iba junto a su padre. La familia del pequeño, de origen extranjero y que apenas llevaba un par de días en la Costa del Sol para disfrutar de sus vacaciones, había ido a pasar un día de playa y estaba dando paseos con una moto de agua que era propiedad de unos amigos.

Al llegar a la orilla, la moto pasó por una zona de la costa donde se forman olas debido a la topografía del fondo marino en ese lugar. Justo al atravesar ese punto, la embarcación se puso de costado y el oleaje tiró al agua a sus ocupantes. La moto debió de volcar sobre ellos en un área de poca profundidad.

El verano anterior, el de 2023, también se registraron dos siniestros mortales. Uno de ellos tuvo lugar el domingo, 16 de julio del año pasado, coincidiendo con la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen. Marina, de 32 años, falleció tras sufrir gravísimas lesiones después de caer del vehículo al parecer tras intentar agarrar la gorra que se le había volado.

La moto de agua con la mujer inconsciente y gravemente herida llegó a El Palo, a la altura del arroyo Jaboneros. Pocos días después, el 9 de agosto, un hombre de 32 años y nacionalidad francesa perdió la vida en otro accidente con similar vehículo acuático en Fuengirola.