La moto acuática, varada en la arena tras salir disparada del agua. Fuengirola Se Queja

Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla

El conductor ha sido denunciado ante la Guardia Civil por la maniobra imprudente, además de resultar sancionado

Irene Quirante

Irene Quirante

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:24

Perdió por completo el control de la moto acuática, que salió disparada hacia la orilla. Sucedió este martes en una playa de Mijas y, como ... captaron varios testigos con sus móviles, la embarcación pasó a toda velocidad cerca de varios bañistas y acabó varada en la arena, donde también se concentraban numerosas personas.

