Simulación con la propuesta elegida de los puentes plaza y del curso urbano del río. SUR

Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central

Hay cinco meses para redactar el anteproyecto, que debe respetar todos cálculos hidráulicos que se han hecho para garantizar la seguridad en caso de avenida y a los que la Cuenca Mediterránea ha dado el visto bueno

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:50

El diseño de la integración urbana del cauce del Guadalmedina se ha dado a conocer este jueves. En síntesis, se elimina la gran plaza-puente ... central que en la práctica era casi un embovedado. En lugar de tres de estas estructuras habrá cinco, más ligeras, con forma de 'X'. Se trata de garantizar la permeabilidad entre ambas márgenes para lo que hay que rebajar los muros laterales, que ahora son una barrera. Y para esto ha habido que afinar la modelización hidráulica para conocer el comportamiento del río en los peores escenarios de avenidas. Otra faceta del anteproyecto que se va a iniciar es que se crea un corredor verde en todo el tramo central con árboles de porte medio.

