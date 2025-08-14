Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central

El diseño de la integración urbana del cauce del Guadalmedina se ha dado a conocer este jueves. En síntesis, se elimina la gran plaza-puente ... central que en la práctica era casi un embovedado. En lugar de tres de estas estructuras habrá cinco, más ligeras, con forma de 'X'. Se trata de garantizar la permeabilidad entre ambas márgenes para lo que hay que rebajar los muros laterales, que ahora son una barrera. Y para esto ha habido que afinar la modelización hidráulica para conocer el comportamiento del río en los peores escenarios de avenidas. Otra faceta del anteproyecto que se va a iniciar es que se crea un corredor verde en todo el tramo central con árboles de porte medio.

Las concejalas de Sostenibilidad Ambiental y de Urbanismo, Penélope Gómez y Carmen Casero, han presentado esta mañana el diseño elegido tras el proceso de concurso. La consulta Esteyco tiene ahora cinco meses para desarrollar la idea presentada, que puede ser objeto de pequeñas modificaciones. Lo que no se puede tocar son ni las pendientes del río, ni el lecho ni los cálculos hidráulicos, que ya tienen el visto bueno de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

Ampliar Recreación del puente plaza de Santo Domingo. SUR

Es importante explicar que la antigua creencia de que el río desagua 600 metros cúbicos por segundo ha quedado obsoleta tras el informe del Cedex, organismo dependiente del Gobierno central, hace unos años y las modelizaciones encargadas ahora. Se han hecho 66 simulaciones que han dado lugar a un levantamiento completo del terreno, batimetría incluida de la desembocadura. Ahora, se han medido todos los aportes de los arroyos tributarios al río en un escenario adverso con acarreos y embovedamiento completo. Es decir, se ha llevado la prudencia al extremo. A eso se suma que las normas de explotación de la presa de El Limonero cambiaron hace años. Por resumir, ahora se deja el embalse más vacío por tener un mayor resguardo.

Ampliar Penélope Gómez (izquierda) y Carmen Casero durante la presentación del diseño. Ñito Salas

Con los modelos digitales en un escenario creciente de danas y borrascas como las del último invierno se gana tiempo. A partir del primer trimestre del año que viene se podrá entrar en la fase de proyecto. En paralelo, el Ayuntamiento quiere avanzar en todos los informes sectoriales necesarios y, en su día, habrá que tramitar una declaración de impacto ambiental.

Se mantiene la pendiente del cauce en 0,47 y se diseñan dos rápidos del estilo de los que ya hay pero a la altura de la Escuela de Idiomas y del puente de El Perchel.

Al mismo tiempo se amplía el soterramiento del tráfico existente ya y el que hay se rebaja para generar un metro y medio de sustrato de tierra que permita un corredor verde con árboles de porte medio en el tramo central del río.

La idea es garantizar siempre un resguardo del agua de un metro con respecto al tablero de los puentes, de modo que se garantice que el río no se va a desbordar.

En cuanto a otros calendarios, los puentes plaza de Santo Domingo y Trinidad se pueden hacer sin bajar el lecho del río, por lo que se pueden programar antes en función de la disponibilidad presupuestaria.

Sobre la capacidad del río, se establecen cuatro tramos para generar el citado modelo. El primero, en el entorno de la presa, son 310 metros cúbicos por segundo. El segundo, con la suma del arroyo Virreina, 360. El tercero, en la confluencia con el arroyo Palma, 400. El cuarto y último, con los aportes del arroyo Los Ángeles hasta la desembocadura, se fija en 460 m3/s. Con los cálculos realizados, se aumenta en teoría un 27% el umbral de seguridad.