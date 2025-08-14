La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»

La feria de Valle de Abdalajís, que este año debía ser un espacio de diversión y reencuentro, se ha visto marcada por un incidente que ha dejado huella. ... Durante los últimos días, varios menores y jóvenes (las últimas estimaciones de algunos vecinos apuntan casi un centenar) fueron atendidos por lesiones oculares que, según las familias, habrían sido provocadas por partículas metálicas o restos de grasa desprendidos del sistema eléctrico del techo de los coches de choque. En este clima de preocupación, la feriante quiso ofrecer su versión de los hechos en declaraciones a SUR: «Si no pudiera seguir funcionando, desmontaría y me iría».

Con más de tres décadas de experiencia en ferias de la provincia, insiste en que este es un episodio aislado en su trayectoria. «Lo primero que no quiero es que mi negocio cause un daño. La seguridad está por encima de todo, incluso de mis ingresos», afirma con firmeza. Explica que, antes de estar en el Valle de Abdalajís, había trabajado en las ferias de Casabermeja y Alozaina sin registrar incidentes de este tipo.

El aviso formal, según su relato, llegó el domingo por la tarde, cuando la Guardia Civil acudió a informarle de que varios niños habían sido atendidos por molestias en los ojos. «En ese momento, llamé a mi perito de confianza. Hicimos una videollamada y me indicó que debíamos volver a engrasar la red eléctrica de la atracción. Lo hicimos de inmediato», relata. Este mantenimiento, dice, forma parte del trabajo habitual, ya que el sistema requiere lubricación para evitar chispas y desgaste.

La empresaria recalca que toda la documentación estaba en regla antes de iniciar la feria. «En el Valle de Abdalajís se exige entregar los permisos antes incluso de montar: Hacienda, OCA, extintores… todo. Y me parece bien, porque así no se corre el riesgo de tener una atracción montada y cerrada por no cumplir requisitos. Yo no me arriesgo, porque si algo falla, la primera perjudicada soy yo», explica. Sobre el posible origen del problema, pide cautela. «No puedo decir al 100% que no sea problema mío. La atracción se limpia todos los días y nunca hemos encontrado acumulaciones peligrosas», asegura.

El dinero

Durante los días de feria, dice, devolvió el dinero de las fichas a todos los clientes que lo pidieron, incluso a quienes ya habían disfrutado parte de la sesión. «Por el dinero no me muevo. Lo que me interesa es que la gente se quede conforme y que nadie se lleve un mal recuerdo», subraya. También recuerda que en su carrera ha tenido que afrontar otros imprevistos, aunque de menor gravedad, y que en todos ellos buscó una solución rápida. «He llegado a pagar de mi bolsillo gafas rotas o daños, incluso cuando el seguro no lo cubría. Forma parte de la responsabilidad de estar al frente de una atracción».

Mientras tanto, el Ayuntamiento defiende que la feria cumplía con todos los trámites y revisiones técnicas que marca la ley antes de su apertura. Sin embargo, la presión vecinal aumenta. Colectivos locales reclaman que, más allá de las inspecciones previas, se establezcan controles durante el desarrollo de las fiestas, especialmente en atracciones con elementos eléctricos expuestos o que requieran mantenimiento diario.

Para la feriante, ese debate no es una amenaza, sino una oportunidad para reforzar la confianza del público. «Yo vivo de esto, he dedicado mi vida a las ferias. No me interesa tener una atracción abierta si supone un riesgo para la gente. Prefiero perder unos días de trabajo antes que poner en juego la salud de nadie», concluye.