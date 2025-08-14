Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una línea de coches de choque. SUR

La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»

La responsable de la atracción que provocó lesiones oculares a varios menores admite que no puede asegurar «al 100% que no sea problema mío», pero recalca que actuó de inmediato al conocer lo ocurrido

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Valle de Abdalajís

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:26

La feria de Valle de Abdalajís, que este año debía ser un espacio de diversión y reencuentro, se ha visto marcada por un incidente que ha dejado huella. ... Durante los últimos días, varios menores y jóvenes (las últimas estimaciones de algunos vecinos apuntan casi un centenar) fueron atendidos por lesiones oculares que, según las familias, habrían sido provocadas por partículas metálicas o restos de grasa desprendidos del sistema eléctrico del techo de los coches de choque. En este clima de preocupación, la feriante quiso ofrecer su versión de los hechos en declaraciones a SUR: «Si no pudiera seguir funcionando, desmontaría y me iría».

